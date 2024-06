iOS 18 : Apple prévoit d’intégrer ChatGPT dans Siri lors de la WWDC 2024

La rumeur d’un partenariat entre Apple et OpenAI court depuis un certain temps déjà, mais il semble que les deux sociétés aient finalement conclu un accord pour apporter la fonctionnalité ChatGPT à iOS 18 et aux autres systèmes d’exploitation d’Apple.

Apple est sur le point de dévoiler iOS 18 et ses nouvelles fonctionnalités IA lors de la WWDC 2024 dans moins de deux semaines. Face à des efforts internes encore insuffisants, Apple aurait recours à des partenariats externes pour intégrer des fonctionnalités intelligentes dans son système d’exploitation.

Ainsi, ChatGPT pourrait bien alimenter Siri et d’autres fonctionnalités IA sur iOS 18, une perspective qui inquiète Microsoft.

Selon un rapport de The Information, Apple a testé en interne une version de Siri reposant sur les capacités de ChatGPT. Ne disposant pas encore de son propre chatbot, la firme de Cupertino se tourne vers des solutions tierces pour le moment. Par ailleurs, Apple utiliserait probablement ses propres Large Language Model (LLM) pour des fonctionnalités moins exigeantes d’iOS 18, telles que la synthèse de contenu sur l’appareil.

L’éventuel partenariat entre Apple et OpenAI pour les fonctionnalités IA de iOS 18 soulève des préoccupations chez Microsoft. OpenAI s’appuyant sur les serveurs de Microsoft pour certains de ses services, l’ajout des utilisateurs Apple pourrait surcharger les centres de données de Microsoft.

Attentes pour la WWDC 2024 autour de iOS 18

Avec plus de 2,2 milliards d’appareils Apple actifs, cette nouvelle collaboration pourrait représenter un défi logistique et concurrentiel majeur pour Microsoft, qui devra également faire face aux nouvelles fonctionnalités IA intégrées par Apple dans ses plateformes.

Il semblerait que l’accord profite également à OpenAI. Une étude récente a révélé que seule une infime partie des personnes ayant accès au ChatGPT l’utilisent quotidiennement. Bien que ce manque d’adoption soit probablement dû à des questions de précision plutôt que d’accessibilité, il est indéniable que l’intégration d’outils d’IA générative dans les produits de consommation encouragerait davantage d’utilisateurs à les adopter dans leur vie de tous les jours.

La WWDC24 débutera le 10 juin, où Apple devrait dévoiler iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 et watchOS 11 lors de la keynote d’ouverture. Ces mises à jour des systèmes d’exploitation pourraient introduire des fonctionnalités IA significatives dont nous apprendrons davantage très prochainement.