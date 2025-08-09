Xbox Gaming Copilot débarque dans la Game Bar de Windows

Microsoft continue d’intégrer l’intelligence artificielle dans tous les recoins de son écosystème. Dernière nouveauté en date : l’arrivée du Xbox Gaming Copilot dans la Game Bar de Windows, un assistant vocal et contextuel capable d’aider les joueurs… sans jamais quitter l’écran.

Actuellement en phase de test via le programme Xbox Insiders, le Gaming Copilot se présente comme un chatbot intégré sous forme de widget dans la Game Bar de Windows. Pour y accéder, il suffit d’appuyer sur Windows + G durant une session de jeu.

Concrètement, cet assistant comprend :

Quel jeu vous êtes en train de jouer

Votre progression, vos succès et l’historique de vos parties

La possibilité de poser des questions à la voix ou par écrit

Une analyse directe de votre écran pour vous aider plus précisément

Microsoft a même montré que l’IA pouvait utiliser des captures de votre gameplay pour vous aider à vaincre un boss, compléter une quête ou résoudre une énigme, sans que vous ayez besoin de décrire la situation. Une révolution pour tous ceux qui n’ont plus envie d’interrompre leur session pour aller chercher une solution sur Google ou YouTube.

Gaming Copilot: Objectif, un véritable coach de jeu personnalisé

Avec cette nouveauté, Microsoft ambitionne de faire du Gaming Copilot un véritable coach de jeu IA, capable de :

Fournir des conseils contextuels

Analyser vos performances

Offrir un accompagnement proactif sans divulgâcher les événements à venir

Et même, à terme, personnaliser votre apprentissage selon vos habitudes de jeu

L’idée est claire : raccourcir le temps perdu, booster vos compétences et améliorer l’expérience globale, le tout sans jamais sortir du jeu. Une option de désactivation est prévue pour ceux qui préfèrent jouer sans intervention de l’IA.

Fonctionnalités déjà disponibles

Même en phase de test, certaines fonctionnalités sont déjà actives :

Accès à l’historique de jeu et des succès Xbox

Recherches contextuelles liées à une mission ou un ennemi

Mode vocal pour interagir en pleine action

Épinglage du widget Copilot pour un accès constant

Pour l’utiliser dès maintenant, il faut :

Avoir l’application Xbox pour PC installée. Être inscrit au programme Xbox Insiders. Ouvrir la Game Bar via Win + G et cliquer sur l’icône Copilot.

Où le Gaming Copilot est-il disponible ?

Le test est pour le moment limité à certaines régions anglophones, notamment États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Singapour.

Le Royaume-Uni et l’Europe ne sont pas encore concernés, mais Microsoft indique que d’autres régions seront intégrées prochainement. Il est également prévu que l’application mobile Xbox intègre le Gaming Copilot à l’avenir, tout comme les consoles Xbox et les PC gaming portables comme la ROG Ally.

Le Gaming Copilot dans la Game Bar Windows marque une étape majeure dans la convergence entre IA et jeu vidéo. Grâce à cet assistant intelligent, les joueurs peuvent désormais recevoir de l’aide en temps réel, naviguer dans leurs quêtes plus efficacement et améliorer leurs compétences sans quitter le jeu.

Microsoft ne cache pas son ambition de transformer cet outil en assistant de jeu universel, capable d’accompagner chaque joueur, quel que soit son niveau ou son style de jeu.