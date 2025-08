OpenAI lance Stargate Norway : un centre de données géant pour l’IA en Europe

OpenAI renforce sa présence en Europe avec l’annonce du projet Stargate Norway, un centre de données colossal qui s’annonce comme l’un des plus grands hubs d’infrastructure d’IA du continent.

Révélé le 31 juillet 2025, ce centre sera implanté à Narvik, au nord de la Norvège, une région qui offre un avantage stratégique majeur : un accès massif à l’énergie renouvelable, grâce à l’hydroélectricité et à l’éolien.

Cette initiative marque la première incursion d’OpenAI dans les centres de données européens dans le cadre de sa plateforme globale Stargate, dédiée à l’expansion de la puissance de calcul IA à l’échelle mondiale. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large baptisée « OpenAI for Countries », destinée à proposer des services d’IA souverains et localisés.

Un « gigafactory » de l’IA verte à Narvik

En collaboration avec Aker ASA, un groupe industriel norvégien en pleine reconversion verte, et Nscale Global Holdings, spécialiste des infrastructures IA, OpenAI prévoit une capacité initiale de 230 mégawatts, avec une extension potentielle de 290 mégawatts supplémentaires.

À terme, ce centre pourrait héberger jusqu’à 100 000 GPU NVIDIA d’ici la fin 2026. Le tout sera entièrement alimenté par des énergies propres.

À titre de comparaison, cette capacité représente l’équivalent énergétique d’une ville de taille moyenne, mais avec un impact carbone quasi nul. Une performance rendue possible par le climat polaire favorable au refroidissement naturel des serveurs et une intégration avancée des dernières technologies d’optimisation énergétique.

Une réponse stratégique aux enjeux européens

Avec la montée des tensions géopolitiques et les régulations européennes de plus en plus strictes en matière de souveraineté des données et de durabilité, OpenAI se positionne comme un partenaire technologique crédible pour le Vieux Continent. Le projet Stargate Norway vise explicitement à offrir des solutions sécurisées et évolutives aux gouvernements et entreprises européens.

Le choix de la Norvège n’est pas anodin : ce pays combine stabilité politique, infrastructure énergétique verte, et expertise technologique locale, notamment via le réseau industriel d’Aker. Le tout constitue une alternative sérieuse à l’hégémonie américaine sur les infrastructures cloud, dominée par Microsoft, Google et Amazon.

Un impact économique fort pour la région

Pour la ville de Narvik, peuplée d’environ 20 000 habitants, Stargate représente un levier de transformation économique majeur. En plus de créer des emplois dans l’ingénierie, le numérique et les services, le projet pourrait attirer de nouveaux investisseurs et talents dans une région historiquement centrée sur l’industrie lourde.

Du côté d’Aker, ce projet marque un tournant stratégique : le groupe, autrefois tourné vers le pétrole et le gaz, parie désormais sur l’IA comme moteur de croissance verte. Cela reflète une tendance plus large en Norvège, qui mise de plus en plus sur l’innovation durable.

Une IA responsable : promesse ou illusion ?

Même si Stargate Norway est conçu pour être énergétiquement efficace, avec des systèmes de refroidissement utilisant l’air arctique, certains experts s’interrogent sur l’impact environnemental réel de tels centres de calcul à très haute densité. Les critiques soulignent que même une IA « verte » reste une IA énergivore, surtout à l’échelle de 100 000 GPU.

Néanmoins, selon des analystes, Stargate pourrait devenir un modèle de référence pour l’industrie, démontrant qu’il est possible de concilier performance, souveraineté et durabilité dans l’ère de l’IA générative.

Vers une infrastructure IA européenne décentralisée ?

Au-delà du cas norvégien, Stargate Norway pourrait servir de modèle reproductible ailleurs en Europe. OpenAI envisage déjà de dupliquer ce type d’infrastructure dans d’autres pays, afin de créer des hubs régionaux d’innovation adaptés aux besoins locaux, qu’ils soient liés à la santé, au climat, à l’éducation ou à la sécurité.

Toutefois, des obstacles réglementaires persistent. L’Union européenne surveille de près les acteurs américains en matière de protection des données et d’antitrust. OpenAI semble bien en avoir conscience et aurait déjà engagé des discussions proactives avec les autorités européennes pour encadrer le projet.

Une étape clé pour l’IA souveraine en Europe

Avec Stargate Norway, OpenAI affirme clairement sa volonté de décentraliser son infrastructure tout en respectant les exigences locales. Le choix de l’énergie verte, le partenariat avec des acteurs norvégiens, et la promesse de puissance de calcul souveraine montrent une stratégie ambitieuse… mais potentiellement porteuse.

Face à une concurrence de plus en plus féroce (Google, Meta, Amazon, mais aussi des acteurs locaux), cette expansion européenne pourrait bien redéfinir les équilibres dans la course à l’IA mondiale.