Galaxy Z Fold 7, Flip 7 et Flip 7 FE : variantes et coloris dévoilés

Alors que Samsung vient tout juste de lancer sa campagne de teasing pour ses nouveaux modèles pliables, les fuites s’accélèrent — et, cette fois, elles concernent les variantes de stockage et les coloris des très attendus Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, et le nouveau Galaxy Z Flip 7 FE.

À quelques semaines de l’événement Unpacked prévu pour juillet, voici un aperçu détaillé de ce qui nous attend.

Galaxy Z Fold 7 : une version Ultra premium en approche ?

Selon les dernières informations, le Galaxy Z Fold 7 sera proposé en trois configurations stockage. Il commencera avec 12 Go de RAM couplés à 256 Go ou 512 Go de stockage, et montera jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To pour les utilisateurs les plus exigeants.

Du côté des coloris, Samsung semble vouloir offrir plus de choix cette année avec quatre finitions : Silver Shadow, Blue Shadow, Jetblack et Coralred.

Une offre variée qui devrait séduire aussi bien les professionnels que les adeptes du style.

Galaxy Z Flip 7 : élégance et personnalisation

Le Galaxy Z Flip 7, de son côté, sera disponible en trois configurations : 8 Go + 128 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. Côté coloris, deux finitions élégantes sont prévues : Blue Shadow et White Black.

On note ici une montée en gamme sur la mémoire vive, signalant un saut de performance par rapport aux générations précédentes.

Galaxy Z Flip 7 FE : la version pliable accessible

Grande nouveauté de cette génération, le Galaxy Z Flip 7 FE viendra compléter la gamme avec un positionnement tarifaire plus abordable. Il sera disponible en deux variantes : 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go.

Le choix des couleurs est plus restreint, avec seulement Noir ou Blanc, mais il s’agit là d’une stratégie cohérente pour réduire les coûts et rendre le format pliable plus accessible au grand public.

Et le Galaxy Z Fold 7 Ultra ?

Si les fuites ne mentionnent pas directement le Galaxy Z Fold 7 Ultra, les teasers partagés par Samsung laissent entrevoir l’existence de cette version haut de gamme. Elle serait plus fine que le Fold 6 (5,6 mm) et même que l’édition spéciale Fold (4,6 mm), faisant potentiellement de lui le smartphone pliable le plus fin jamais conçu par Samsung.

Cette version Ultra, à la fiche technique musclée et au design affiné, viserait un public à la recherche d’un appareil prestigieux, puissant et élégant, sans compromis sur les performances.

Une annonce imminente ?

Avec la campagne de teasing désormais lancée, l’annonce officielle de cette nouvelle gamme semble imminente. Si l’on en croit le calendrier habituel de Samsung, l’événement Unpacked devrait avoir lieu début juillet, comme l’année précédente.

D’ici là, il y a fort à parier que d’autres informations viendront compléter ce tableau déjà bien fourni.