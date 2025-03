Samsung : Tests internes de One UI 8 lancés, Android 16 en approche ?

Alors que le déploiement de One UI 7 se fait attendre, Samsung semble déjà travailler sur la prochaine version de son interface utilisateur. Selon des informations provenant de X, des tests internes de One UI 8 ont débuté pour les Galaxy S25, Z Fold 6 et Z Flip 6.

Cette annonce peut paraître surprenante, mais les tests internes précoces sont une pratique courante. Ce qui est remarquable, c’est que Samsung semble avoir commencé le développement 2 mois plus tôt que prévu. Cela coïncide avec les rumeurs d’une sortie d’Android 16 en juin, ce qui expliquerait cette accélération.

Les versions de test internes de One UI 8 pour le Galaxy S25 portent le numéro de firmware SM-S938B, tandis que celles des Z Fold 6 et Flip 6 sont référencées SM-F956B et SM-F741B, respectivement.

La question qui se pose est de savoir si Samsung va accélérer ses déploiements de One UI, ou si nous allons assister à un autre déploiement lent. Il est à espérer que l’entreprise va accélérer le rythme avec One UI 7.

One UI 8 : Un manque de transparence frustrant

Ce qui est frustrant, c’est l’absence de calendrier clair. Samsung n’a fourni aucune information concrète aux utilisateurs sur le moment où ils peuvent s’attendre à la mise à jour, les laissant dans l’incertitude. Un peu de transparence serait appréciable.

L’annonce de tests internes précoces pour One UI 8 suscite l’espoir d’un déploiement plus rapide d’Android 16. Cependant, l’incertitude plane toujours quant au déploiement de One UI 7, et Samsung doit améliorer sa communication avec les utilisateurs.