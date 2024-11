ChatGPT: Le mode vocal avancé de OpenAI s’étend au Web !

OpenAI continue d’élargir les capacités de ChatGPT en déployant son mode vocal avancé sur les navigateurs Web. Kevin Weil, directeur produit chez OpenAI, a annoncé cette nouveauté sur X, précisant qu’elle est désormais disponible pour les abonnés des formules Plus, Enterprise, Teams, et Edu.

Ce lancement Web fait suite à l’introduction du mode vocal avancé, alias Advanced Voice Mode, sur les applications iOS et Android de ChatGPT en septembre dernier, enrichissant l’expérience utilisateur d’une dimension vocale fluide et naturelle.

Un mode vocal avancé pour des conversations naturelles

Le mode vocal avancé repose sur les capacités audio natives de GPT-4o, permettant des conversations en temps réel plus intuitives et immersives. Cette fonctionnalité est capable de comprendre et de répondre à des signaux non verbaux, comme la vitesse d’élocution de l’utilisateur, et peut également ajuster ses réponses pour transmettre des émotions.

Pour initier une conversation vocale depuis le Web, il suffit de cliquer sur l’icône vocale située en bas à droite de la fenêtre de ChatGPT. Une fois l’autorisation donnée au navigateur pour accéder au microphone de l’ordinateur, une interface avec une orbite bleue s’affichera, signalant que le mode vocal est actif.

Une personnalisation vocale poussée

OpenAI propose 9 voix de sortie pour ChatGPT, chacune dotée d’une tonalité et d’un caractère distincts. Parmi les options disponibles, on trouve par exemple « Arbor », décrite comme « décontractée et polyvalente », ou encore « Ember », qui incarne « la confiance et l’optimisme ». Cette personnalisation offre aux utilisateurs la possibilité d’adapter les réponses vocales de ChatGPT à leurs besoins ou préférences, renforçant ainsi l’engagement et l’expérience utilisateur.

Pour le moment, seuls les abonnés payants bénéficient de cette fonctionnalité, mais Kevin Weil a confirmé que OpenAI prévoit de la rendre accessible aux utilisateurs gratuits « dans les semaines à venir ». Ces derniers bénéficieront d’un aperçu limité chaque mois.

Les utilisateurs des formules Plus et Teams disposent d’un quota journalier pour le mode vocal avancé, avec des limites susceptibles d’évoluer. Une notification est envoyée lorsque l’utilisateur approche des 15 minutes restantes pour la journée.

Un pas de plus vers une IA plus humaine

L’ajout du mode vocal avancé au Web marque une nouvelle étape dans l’évolution de ChatGPT vers une IA encore plus interactive et intuitive. Cette fonctionnalité, qui combine des capacités vocales avancées avec une personnalisation fine, transforme ChatGPT en un véritable assistant conversationnel de nouvelle génération.

Avec une adoption prévue pour un public plus large dans un futur proche, OpenAI continue de repousser les limites de l’interaction homme-machine.