Google Gemini : L’IA qui génère des vidéos arrive bientôt, le modèle Veo 2 se dévoile

Depuis plusieurs mois, Google tease des fonctionnalités de génération de vidéos basées sur l’IA avec Gemini, et il semble que leur lancement soit imminent. Une analyse du code de la version bêta 16.11 de l’application Google, réalisée par Abner Li d’Android Authority, a révélé des indices clairs sur l’arrivée prochaine de Veo 2, le modèle de génération vidéo de Gemini.

Veo 2 : des vidéos de haute qualité en quelques minutes

Parmi les découvertes notables dans cette bêta, une ligne de code indique que les utilisateurs pourront « obtenir des vidéos de haute qualité avec Veo 2, le dernier modèle de génération vidéo de Gemini ».

Concrètement, Veo 2 permettra de générer une vidéo de 8 secondes en environ 2 minutes, simplement à partir d’une description textuelle. Les utilisateurs devront donc rédiger quelques phrases expliquant leur vision, et l’IA se chargera du reste.

Toutefois, Google semble vouloir limiter l’accès à cette fonctionnalité. Une autre ligne de code retrouvée dans l’application indique que les utilisateurs pourraient être restreints à un certain nombre de vidéos générées. Il n’est pas exclu que Google propose un système de crédits payants pour permettre de dépasser ces limites, mais, pour l’instant, cela reste de la spéculation.

Une IA plus avancée que Imagen 3

Actuellement, Gemini utilise Imagen 3 pour générer des images, des vidéos et de l’audio, mais ses performances restent limitées. Veo 2 représente une avancée majeure, notamment dans la gestion de la physique réaliste, des détails visuels améliorés et d’une réduction des artefacts.

Selon Google DeepMind, ce modèle devrait offrir une meilleure précision, un réalisme accru et une plus grande variété de styles visuels. Cela permettrait à Google de rivaliser avec d’autres solutions de génération vidéo IA, comme celles proposées par Runway ou OpenAI.

Un lancement imminent dans Gemini, mais encore incertain

La présence de ces lignes de code dans la version bêta de l’application Google indique clairement que Google prépare activement le lancement de Veo 2. Cependant, rien n’est encore gravé dans le marbre. Google teste ces fonctionnalités dans ses versions bêta pour en évaluer la stabilité et la pertinence, et il est toujours possible que des problèmes techniques retardent la sortie officielle.

Si tout se passe comme prévu, Veo 2 pourrait être intégré à Gemini dans les prochaines semaines, offrant aux utilisateurs Android une nouvelle manière de créer des vidéos de manière intuitive grâce à l’IA.

Restez à l’affût pour plus d’informations sur le déploiement officiel de Veo 2 dans Google Gemini.