Eric Schmidt (ex-Google) devient PDG de Relativity Space : Un tournant pour la startup spatiale

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a été nommé PDG de Relativity Space, une startup spécialisée dans la fabrication de fusées par impression 3D. Il remplace Tim Ellis, cofondateur de l’entreprise, qui conservera un rôle au sein du conseil d’administration.

Cette annonce marque un tournant majeur pour Relativity Space, qui cherche à s’imposer face aux géants du secteur spatial, comme SpaceX (Elon Musk) et Blue Origin (Jeff Bezos).

Schmidt, qui a dirigé Google de 2001 à 2011, n’est pas étranger à l’investissement technologique et scientifique. Son implication dans Relativity Space ne se limite pas à un rôle de direction : il a également pris une participation majoritaire dans l’entreprise.

Dans un communiqué officiel, Relativity Space a précisé que cette transition s’inscrit dans une stratégie de croissance à long terme, visant à accélérer le développement de ses fusées réutilisables.

Relativity Space: une ambition renforcée pour le Terran R

Relativity Space est connu pour avoir lancé en 2023 la première fusée imprimée en 3D au monde, la Terran 1. Bien que cet essai n’ait pas été entièrement concluant, il a prouvé la viabilité de l’approche technologique de l’entreprise.

Aujourd’hui, Relativity se concentre sur le développement de Terran R, une fusée réutilisable de moyenne à lourde capacité qui devrait être prête pour un premier lancement en 2026. Ce programme ambitieux positionne la startup comme un concurrent direct de SpaceX, qui domine actuellement le marché avec sa fusée Falcon 9 et son futur lanceur Starship.

Un signal fort pour l’industrie spatiale privée

L’arrivée d’Eric Schmidt en tant que PDG et investisseur stratégique pourrait booster la crédibilité et les finances de Relativity Space.

Innovation et expertise : Schmidt apporte son savoir-faire en gestion et en intelligence artificielle, un atout clé pour optimiser les processus de fabrication par impression 3D.

Capitaux renforcés : Son investissement massif permet d’assurer la stabilité financière de l’entreprise et d’accélérer le développement du Terran R.

Concurrence accrue dans le secteur spatial : Avec Schmidt aux commandes, Relativity Space pourrait devenir un rival sérieux pour SpaceX et Blue Origin, voire décrocher des contrats gouvernementaux et commerciaux de grande envergure.

Tim Ellis, cofondateur et ancien PDG de Relativity Space, a réagi positivement à cette transition : « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre puissant alors qu’Eric Schmidt devient PDG de Relativity, tout en apportant un soutien financier substantiel. Il n’y a personne de plus passionné et tenace pour propulser ce rêve ». Ellis restera membre du conseil d’administration, garantissant une continuité stratégique et un accompagnement dans la transition.

Avec Eric Schmidt aux commandes, Relativity Space bénéficie désormais d’un leadership expérimenté et de ressources financières solides pour accélérer ses ambitions spatiales. La prochaine étape clé sera le lancement du Terran R en 2026, un défi technologique et stratégique qui pourrait repositionner l’entreprise parmi les acteurs majeurs du New Space.

Affaire à suivre… 🚀