Honor Magic 8 : Écran 6,59 pouces et bordures ultra-fines pour octobre 2025 !

Honor prépare activement le lancement de plusieurs smartphones sur le marché chinois cette année. La première moitié de 2025 devrait voir l’arrivée de la série Honor 400, du Honor GT Pro, du Honor Magic V2 Flip et du Honor Magic V4. De son côté, la série Honor X70 devrait être annoncée au second semestre pour le segment milieu de gamme.

Dans la continuité de son cycle de sorties, Honor semble aussi se préparer au lancement de la série Honor Magic 8 en octobre 2025, un an après le Magic 7, qui était équipé du Snapdragon 8 Elite.

Honor Magic 8 : Un écran OLED plus compact avec des bordures ultra-fines

D’après une fuite partagée par Digital Chat Station sur Weibo, un smartphone majeur est prévu pour octobre. Bien que le nom du fabricant ne soit pas mentionné, les indices laissés dans la publication suggèrent fortement qu’il s’agit du Honor Magic 8.

Selon la fuite, le Magic 8 devrait être équipé d’un écran OLED de 6,59 pouces avec une résolution 1.5K+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui attire particulièrement l’attention, c’est l’optimisation des bordures :

Bordures ultra-fines : Le BM (black matrix) border mesurerait moins de 1 mm sur les quatre côtés, bien qu’il puisse légèrement augmenter lors de l’intégration dans l’appareil.

Design plat et coins arrondis : L’écran conserverait un design plat avec des coins à grand rayon de courbure (R-corner), offrant une esthétique plus moderne et fluide.

Vers un écran plus petit pour le modèle standard ?

L’un des points marquants de cette fuite concerne la taille de l’écran. Contrairement aux modèles précédents, comme le Honor Magic 7 et le Magic 7 Pro, qui arboraient des écrans de 6,78 pouces, Honor pourrait réduire légèrement la diagonale du Magic 8 à 6,59 pouces.

Cette décision pourrait s’inscrire dans une stratégie visant à différencier les modèles standards et Pro, à l’image d’autres fabricants comme OPPO, Vivo et Xiaomi, qui réservent généralement les écrans plus grands à leurs modèles Pro et Ultra. Il est donc probable que le Magic 8 Pro conserve un écran plus grand, tandis que la version standard opterait pour une taille plus contenue.

À quoi s’attendre pour le Magic 8 ?

Pour l’instant, aucune information officielle n’a été dévoilée concernant la fiche technique complète du Magic 8. Cependant, si Honor suit le même schéma que pour le Magic 7, on peut s’attendre à un smartphone équipé du prochain Snapdragon 8 Gen 4 (ou Elite), un module photo puissant, et une batterie optimisée avec charge rapide.

Quoi qu’il en soit, ces premières fuites confirment que la série Honor Magic 8 se rapproche et qu’elle pourrait bien rivaliser avec les flagships attendus en fin d’année. Restez connectés pour plus d’informations !