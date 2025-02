Huawei Band 10 : Design élégant, suivi de santé avancé et autonomie record !

Huawei enrichit sa gamme d’objets connectés avec le lancement mondial du Huawei Band 10, successeur du Huawei Band 9. Ce nouveau bracelet connecté allie design raffiné, fonctionnalités avancées pour la santé et le fitness, et une autonomie impressionnante.

Le Huawei Band 10 arbore un design « Sharp-Angled Splendour » avec un boîtier en alliage d’aluminium texturé, poli grâce à des processus de perçage et de découpe CNC. Avec un poids plume de 15 g et une épaisseur de seulement 8,99 mm, il est léger et confortable à porter toute la journée.

Le bracelet est doté d’un écran AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 × 368 pixels et une densité de 282 ppp. Il prend en charge les cadrans de montre personnalisables et un affichage permanent (AOD). Le Huawei Band 10 est proposé avec des bracelets en fluoroélastomère doux pour la peau, disponibles en plusieurs coloris : Noir mat, Blanc, Vert, Bleu et Violet (avec un boîtier en alliage d’aluminium) et Noir et Rose (avec un boîtier en polymère durable).

Le Huawei Band 10 offre une surveillance continue de la santé, notamment :

Suivi du sommeil : De nouvelles mesures du sommeil surveillent la qualité du sommeil, la récupération de la fatigue et les niveaux de stress. Il suit la fréquence cardiaque, la SpO2, la fréquence respiratoire et la respiration anormale pendant le sommeil.

Surveillance de la VRC : Le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) fournit des informations personnalisées sur la santé.

Analyse de l’arythmie des ondes de pouls : Fournit des alertes pour la fibrillation auriculaire potentielle et les battements prématurés.

Gestion du stress : Propose des exercices de respiration et suit les niveaux de stress.

Santé des femmes : Inclut le suivi du cycle, les rappels de règles et les prédictions de la fenêtre de fertilité.

Dossiers de santé familiale : Partagez des données de santé telles que la fréquence cardiaque, la SpO2, le nombre de pas quotidiens et la qualité du sommeil avec les membres de la famille.

Huawei Band 10, un partenaire sportif complet

Le Band 10 prend en charge 100 modes d’entraînement, permettant aux utilisateurs de suivre des activités telles que la course à pied, la natation et l’escalade. Le mode natation offre une précision de 95 % dans la détection des mouvements, grâce à un capteur à neuf axes et à l’identification des mouvements améliorée par l’IA.

Le Band 10 est doté de plusieurs fonctionnalités intelligentes pour améliorer la vie quotidienne, notamment :

Notifications : Recevez des alertes pour les appels, les messages et les événements du calendrier directement sur votre poignet.

Messages prédéfinis : Déclinez les appels d’une simple pression.

Trouver mon téléphone : Localisez votre téléphone en déclenchant une sonnerie.

Outils pratiques : Comprend un minuteur, une alarme, un chronomètre, des mises à jour météo, le suivi des phases de la lune et une lampe de poche multicolore.

Déclencheur à distance : Contrôlez l’appareil photo de votre téléphone à distance.

Autonomie et durabilité

Le Huawei Band 10 offre une autonomie impressionnante, pouvant atteindre 14 jours d’utilisation typique sur une seule charge, ou 8 jours avec une activité régulière. Avec le Always on Display (AOD) activé, il dure jusqu’à 3 jours. Une charge rapide de 5 minutes vous offre 2 jours d’utilisation, tandis qu’une charge complète de 45 minutes alimente complètement le bracelet.

Le Huawei Band 10 est compatible avec les appareils iOS et Android. Il est également conçu pour résister à des conditions difficiles, avec une résistance à l’eau de 5 ATM et une durabilité qui répond à huit tests rigoureux.

Le Huawei Band 10 est un bracelet connecté complet qui combine un design élégant, des fonctionnalités avancées pour la santé et le fitness, et une autonomie exceptionnelle. Il est le compagnon idéal pour ceux qui souhaitent suivre leur activité physique, surveiller leur santé et rester connectés tout au long de la journée.