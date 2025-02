Alexa : l’IA d’Amazon encore retardée, sortie repoussée à fin mars !

Bien que Amazon s’apprête à dévoiler ses mises à jour basées sur l’IA pour Alexa lors d’un événement le 26 février, le Washington Post rapporte que la mise à jour ne serait pas disponible avant au moins un mois. Selon un employé anonyme d’Amazon cité par le journal, la nouvelle version d’Alexa ne serait pas déployée avant le 31 mars.

Le Washington Post confirme également que Amazon avait initialement prévu de lancer cette nouvelle version de son assistant intelligent ce mois-ci, mais que l’entreprise a préféré retarder la sortie en raison de réponses incorrectes répétées données lors des tests.

Un retard qui suscite des interrogations chez les investisseurs

Ce report soulève des questions chez les investisseurs. L’intelligence artificielle représente un investissement coûteux et risqué, et il peut être difficile pour une entreprise de rentabiliser ce type de technologie. Cependant, Amazon espère que l’amélioration d’Alexa stimulera les ventes d’appareils Echo et d’autres gadgets connectés utilisant l’assistant vocal.

L’objectif serait de maintenir les fonctionnalités classiques d’Alexa gratuites, tout en proposant une version plus avancée exclusivement aux abonnés.

Une Alexa plus intelligente et plus interactive ?

La version améliorée d’Alexa pourrait :

Développer une personnalité plus naturelle et se souvenir des conversations précédentes.

Exécuter des tâches plus complexes, comme commander un repas ou réserver un taxi sans intervention humaine.

Les difficultés rencontrées par Amazon ne sont pas surprenantes. D’autres entreprises ont également fait face à des erreurs d’IA, comme Apple avec son système de résumés de notifications, qui a provoqué des interprétations étranges et dérangeantes de messages et d’actualités.

Un défi majeur pour l’avenir des assistants intelligents

Une Alexa plus performante représenterait un atout majeur pour la maison connectée, mais ces retards montrent que la technologie n’est pas encore totalement prête pour un déploiement sans accroc. L’évolution des assistants vocaux vers une intelligence artificielle plus autonome reste un défi ambitieux qui prendra encore du temps à se concrétiser.