Prime Video : l’application Apple TV enfin repensée et optimisée !

Amazon vient de déployer une nouvelle version de l’application Prime Video pour les dernières générations d’Apple TV. Cette mise à jour vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive, en combinant les atouts de Prime Video avec l’interface bien connue d’Apple TV.

Jusqu’à présent, l’application Prime Video sur Apple TV souffrait de nombreux problèmes signalés par les utilisateurs : performances médiocres, lenteurs, fonctionnalités manquantes… Les discussions sur Reddit regorgent de critiques sur l’ancienne version.

Avec cette mise à jour, Amazon promet une navigation plus rapide, des mouvements plus fluides, et une meilleure réactivité lors des recherches et des commandes de lecture (avance/retour rapide).

L’objectif affiché est d’offrir « le meilleur de Prime Video combiné à l’interface d’Apple TV », pour une expérience de streaming améliorée et une navigation plus efficace.

Quelles sont les nouveautés de l’application Prime Video sur Apple TV ?

Selon Amazon, plusieurs améliorations majeures ont été apportées :

Défilement plus rapide grâce à la télécommande Siri Remote et aux nouveaux gestes tactiles.

Amélioration du moteur de recherche avec des résultats plus précis et recherche vocale intégrée.

Meilleures animations et effets sonores optimisés pour rendre l’expérience plus immersive.

Images en haute résolution lors de la navigation dans les films et séries, rendant l’interface plus moderne et agréable sur grand écran.

Nouveaux contrôles gestuels pour l’avance et le retour rapide, rendant ces actions plus fluides et précises.

Accessibilité renforcée avec VoiceOver, Hover Text et d’autres options pour les personnes en situation de handicap.

Comment installer la mise à jour de Prime Video sur Apple TV ?

La nouvelle version de l’application est disponible sur les derniers modèles d’Apple TV, notamment Apple TV HD, Apple TV 4K, et les générations 1, 2 et 3. Pour en bénéficier :

Vérifiez que les mises à jour automatiques sont activées sur votre Apple TV. Ouvrez l’application Prime Video, qui devrait se mettre à jour automatiquement. Profitez de la nouvelle interface et des fonctionnalités améliorées !

Prime Video sans pubs : un abonnement nécessaire pour Dolby Vision et Dolby Atmos

Il est important de noter que le contenu en Dolby Vision et Dolby Atmos reste réservé aux abonnés du plan sans publicité, facturé 3 euros supplémentaires par mois.

Avec cette mise à jour, Amazon semble enfin offrir une application digne des standards d’Apple TV, après des années de critiques. Reste à voir si cette refonte convaincra les utilisateurs et améliorera réellement leur expérience de visionnage.