Apple abandonne (encore) un projet ambitieux : les lunettes AR !

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulaient sur le développement de lunettes de réalité augmentée (AR) par Apple. Toutefois, selon un nouveau rapport de Mark Gurman, le projet de lunettes AR d’Apple a finalement été annulé.

Apple s’est fortement investi dans la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), mais son premier produit dans ce domaine, le Vision Pro, n’a pas rencontré le succès escompté. Son prix très élevé et son positionnement plutôt professionnel ont limité son adoption, entraînant une accumulation de stocks invendus.

L’objectif initial d’Apple était de proposer un produit concurrent des lunettes connectées Meta Ray-Ban, mais le projet a rencontré de nombreux obstacles.

Le premier prototype des lunettes était censé fonctionner en lien avec un iPhone, mais la puissance limitée de l’appareil et son impact sur l’autonomie du téléphone ont posé problème. Pour contourner cette limitation, Apple a envisagé une connexion avec un Mac, mais cette approche a été mal reçue lors des tests internes.

Le manque de clarté dans les objectifs et des modifications fréquentes du cahier des charges ont rendu le projet de plus en plus difficile à mener, jusqu’à son abandon pur et simple.

Un nouvel échec pour les projets ambitieux d’Apple

Ce n’est pas la première fois qu’Apple met fin à un projet technologique majeur. L’entreprise avait déjà travaillé pendant une décennie sur une voiture autonome, avant d’abandonner cette idée en 2023. Plus récemment, le développement d’écrans LED maison pour l’Apple Watch a également été annulé.

L’annulation de ces projets ne présage rien de bon pour l’avenir du Vision Pro, qui peine déjà à convaincre le grand public. Apple travaille toutefois sur une deuxième version du casque, censée corriger les défauts du premier modèle. Malgré cela, certains employés estiment que l’équipe manque de direction et de vision claire.

Apple n’abandonne pas totalement l’idée des lunettes AR

Même si ce projet est annulé, Apple n’a pas renoncé définitivement aux lunettes AR. Selon le rapport, certains dirigeants espèrent toujours développer un modèle autonome à l’avenir.

De son côté, Meta ne prévoit pas de sortir ses lunettes AR avant 2027, ce qui laisse encore à Apple du temps pour repenser son approche. Une alternative plus abordable au Vision Pro pourrait séduire un public plus large et démocratiser l’accès aux fonctionnalités de réalité augmentée.

Pour l’instant, le rêve d’Apple de proposer des lunettes AR est en pause, mais il pourrait bien renaître sous une autre forme dans les années à venir.