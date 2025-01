CES 2025 : Halliday Glasses, les lunettes connectées qui révolutionnent l’interaction

Après les tentatives infructueuses de Google Glass et les lunettes IA de Meta, une nouvelle start-up appelée Halliday entend transformer la perception des lunettes connectées avec ses Halliday Glasses, présentées pour la première fois au CES 2025.

Ces lunettes rétro combinent technologie avancée et design pratique pour offrir des fonctionnalités innovantes, tout en restant accessibles et discrètes.

La caractéristique phare des Halliday Glasses est leur écran intégré appelé DigiWindow, un mini-écran visible dans le coin supérieur droit de la monture. Cet écran de 3,5 pouces est conçu pour être utilisé aussi bien par des personnes avec une vision parfaite que celles nécessitant des verres correcteurs. Contrairement aux anciennes solutions, le contenu de l’écran reste invisible pour les autres, préservant la confidentialité de l’utilisateur.

Le contrôle du DigiWindow se fait via trois modes :

Commandes vocales, pour une interaction mains libres. Gestes tactiles sur la monture des lunettes. Une bague connectée, qui agit comme un pavé tactile pour naviguer sur l’écran.

Un assistant IA actif et réactif

Les Halliday Glasses intègrent un assistant IA embarqué, qui les distingue des précédentes solutions. Contrairement aux lunettes IA de Meta, qui nécessitent des commandes vocales pour s’activer, cet assistant écoute activement les conversations et propose des réponses ou des informations pertinentes en temps réel, sans sollicitation de l’utilisateur.

Voici un aperçu des capacités de l’assistant IA :

Traduction en temps réel de 40 langues.

Directions en direct pour une navigation fluide.

Transcription vocale en texte, idéale pour prendre des notes à la volée

Affichage des paroles de chansons lors de l’écoute de musique.

Pour fonctionner pleinement, ces lunettes doivent rester connectées à un smartphone via Bluetooth, ce qui permet d’accéder à Internet pour récupérer les données nécessaires. Toutefois, Halliday n’a pas encore révélé quel modèle AI est utilisé pour alimenter ces fonctionnalités.

Un design et une fonctionnalité pensés pour tous les contextes

Avec un look inspiré des lunettes de soleil classiques, les Halliday Glasses se veulent un mélange d’élégance et de technologie. Leur intégration discrète et leur écran non intrusif les rendent adaptées à une utilisation quotidienne, que ce soit pour des professionnels, des voyageurs ou des amateurs de gadgets.

L’accent est également mis sur l’aspect pratique. Les lunettes peuvent afficher des informations contextuelles sans distraire l’utilisateur, elles répondent aux besoins modernes, comme la productivité en déplacement ou l’accès à des informations sans avoir à consulter un téléphone.

Le défi des lunettes connectées

Bien que les fonctionnalités proposées par Halliday soient impressionnantes, le succès de ces lunettes dépendra de plusieurs facteurs :

La fiabilité de l’IA dans un usage quotidien.

L’autonomie de la batterie, un problème fréquent avec les gadgets connectés.

Le prix, qui reste inconnu pour l’instant, mais jouera un rôle clé dans l’adoption par le grand public.

En offrant des solutions aux limitations des modèles précédents, Halliday pourrait enfin réaliser la promesse des lunettes intelligentes : un mélange harmonieux de technologie et d’utilité dans un format portable et convivial. Reste à voir si ces lunettes réussiront là où d’autres ont échoué.