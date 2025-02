Gemini : l’IA de Google s’invite sur votre écran de verrouillage Android !

Google déploie une mise à jour importante pour Gemini sur Android, en permettant aux utilisateurs d’accéder à ses extensions directement depuis l’écran de verrouillage. Cette amélioration rend les interactions les plus courantes avec Gemini plus rapides et accessibles, sans avoir à déverrouiller son téléphone.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs Android peuvent utiliser Gemini sur l’écran verrouillé pour exécuter des commandes courantes. Pour ceux qui utilisaient déjà Assistant sur l’écran verrouillé ou Gemini sur l’écran verrouillé, la fonctionnalité devrait fonctionner par défaut. Pour les autres, voici comment l’activer :

Ouvrez Gemini Appuyez sur votre avatar Allez dans les paramètres Sélectionnez « Gemini sur l’écran de verrouillage » Activez « Utiliser Gemini sans déverrouiller »

Quelles interactions sont possibles sans déverrouillage ?

Google permet désormais d’activer Gemini directement depuis l’écran verrouillé en utilisant plusieurs méthodes :

En disant « Hey Google », pour une expérience 100 % mains libres.

En maintenant le bouton d’alimentation (sur Pixel) ou en utilisant la méthode de votre choix pour activer Gemini.

Vous pouvez essayer vos prompts habituels, mais voici quelques exemples suggérés par Google :

« Je prépare une soirée romantique ce soir, rappelle-moi d’acheter des chocolats, des fraises et des roses. »

« À quelle heure ferme le Starbucks le plus proche, et combien de temps faut-il pour y aller ? »

Certaines interactions nécessitent toujours un déverrouillage

Bien que de nombreuses actions soient désormais accessibles sans déverrouiller votre téléphone, certaines requêtes nécessitant des informations personnelles restent protégées. Par exemple, si Gemini doit afficher un événement de votre calendrier, vous devrez déverrouiller votre téléphone pour voir la réponse.

Cette mise à jour a été annoncée ce week-end et est désormais disponible pour tous les utilisateurs Android. Aucune mise à jour manuelle n’est nécessaire : la fonctionnalité est automatiquement activée sur les appareils compatibles.

Cette évolution marque une étape importante dans l’intégration de l’IA sur Android, rendant Gemini plus pratique et fluide au quotidien.