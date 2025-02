Clipchamp : 5 millions d’images et nouvelles fonctionnalités !

Microsoft Clipchamp, le populaire éditeur de vidéos, va bénéficier d’une grande mise à jour visant à enrichir sa bibliothèque de contenus et à introduire de nouveaux outils créatifs. Cette mise à jour, prévue pour février 2025, promet d’améliorer l’expérience utilisateur, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

L’une des principales nouveautés concerne l’expansion de la bibliothèque de contenus stock, qui offrira désormais :

Plus de 5 millions d’images libres de droits.

300 000 vidéos utilisables à des fins commerciales.

Ces ressources seront accessibles via les onglets Stock video et Stock images dans l’éditeur. Cette mise à jour permettra aux créateurs de vidéos d’accéder à un contenu varié, répondant à des besoins professionnels et personnels.

De plus, Clipchamp introduit de nouvelles options de texte avec des thèmes et styles variés, adaptés à différentes ambiances et identités de marque. Vous pourrez combiner ces styles pour créer des visuels uniques. Ces nouveautés seront disponibles sous l’onglet Texte.

L’outil de sélection de couleurs a été amélioré. La personnalisation des couleurs devient plus intuitive grâce à :

Un sélecteur de couleurs amélioré.

Un outil pipette pour assortir les couleurs des médias existants.

La possibilité d’entrer des codes hexadécimaux directement.

Les utilisateurs ayant configuré des kits de marque verront leurs palettes intégrées automatiquement.

Le nouvel outil de couleurs est déjà accessible pour les comptes personnels et sera disponible pour les comptes professionnels en février 2025.

Ajout de fonds dégradés

Autre nouveauté notable, les fonds dégradés feront leur apparition :

Possibilité de choisir parmi des options prédéfinies ou de créer vos propres dégradés.

Jusqu’à 6 couleurs peuvent être combinées.

Plusieurs styles disponibles : diagonal, horizontal, vertical ou radial.

Les utilisateurs personnels trouveront cette fonctionnalité dans la bibliothèque de contenus, tandis que les utilisateurs professionnels y accéderont via l’onglet Graphics. La disponibilité pour les comptes professionnels est prévue d’ici fin janvier 2025.

Compatibilité avec les outils IA et montage vidéo Pro

Pour ceux qui utilisent les fonctions avancées, comme la création assistée par IA ou l’outil Copilot, il est recommandé de cliquer sur Continuer l’édition après la génération de la vidéo. Cela permettra d’exploiter les nouvelles fonctionnalités directement dans Clipchamp. Ces améliorations seront également compatibles avec l’option Pro Video Editing pour des projets plus complexes.

Avec cette mise à jour, Clipchamp devient encore plus performant et accessible, offrant une vaste bibliothèque de ressources libres de droits et des outils de personnalisation sophistiqués. Que ce soit pour des projets personnels ou professionnels, ces ajouts simplifieront la création de vidéos et offriront plus de liberté aux utilisateurs.