Clipchamp : L’édition vidéo révolutionnée par la transcription

Microsoft s’apprête à révolutionner l’édition vidéo sur Clipchamp en introduisant une fonctionnalité innovante : l’édition basée sur des transcriptions. Cette méthode permettra aux utilisateurs de modifier leurs vidéos en interagissant directement avec un texte transcrit, plutôt qu’en utilisant uniquement l’interface chronologique classique.

Cette fonctionnalité commencera à être déployée à l’échelle mondiale en mars 2025, simplifiant considérablement le montage vidéo pour les utilisateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés.

Actuellement, Clipchamp utilise un système d’édition basé sur une chronologie où les utilisateurs coupent et ajustent manuellement les clips vidéo. Cela peut s’avérer compliqué, notamment lorsqu’il s’agit de supprimer précisément des segments spécifiques ou des pauses entre des dialogues.

Avec l’édition basée sur des transcriptions, le contenu vidéo est transformé en un texte transcrit. En modifiant ce texte — en supprimant des mots ou des phrases, par exemple — les utilisateurs pourront automatiquement retirer les sections correspondantes de la vidéo. Cette méthode offre une expérience beaucoup plus intuitive, particulièrement utile pour :

Supprimer les mots parasites, les pauses ou les dialogues indésirables.

Couper rapidement des sections spécifiques sans naviguer dans la chronologie.

Cette fonctionnalité s’appuie sur les capacités existantes de génération automatique de sous-titres de Clipchamp. Elle vise à faciliter les coupes initiales, comme le fait déjà Adobe Premiere Pro, un logiciel destiné aux professionnels.

Les avantages clés de Clipchamp

Microsoft explique que cette approche vise à rendre l’édition vidéo plus rapide et intuitive. Grâce à la transcription, il devient possible de :

Parcourir facilement le texte pour identifier les sections inutiles.

Supprimer des segments vidéo directement via des modifications dans la transcription.

Réduire considérablement le temps passé sur les tâches d’édition complexes.

Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée pour : les créateurs de contenu, les entreprises souhaitant produire des vidéos professionnelles rapidement et les enseignants réalisant des tutoriels ou des présentations.

Clipchamp dans l’univers de l’édition vidéo

Clipchamp est conçu comme un éditeur vidéo accessible, offrant des outils avancés à un public plus large. Cependant, il présente encore quelques limites :

Version gratuite : Les exports sont limités à une résolution de 1080p et incluent parfois un filigrane.

Abonnement Premium : Pour 11,99 €/mois ou 119,99 €/an, les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités comme des exports illimités et des outils premium.

Bien que des options comme DaVinci Resolve ou Kdenlive soient entièrement gratuites, elles demandent plus de compétences techniques, contrairement à Clipchamp, qui mise sur une interface simple et intuitive.

Fonctionnalités à venir

Outre l’édition basée sur des transcriptions, Microsoft a annoncé d’autres améliorations pour Clipchamp, comme le partage de segments vidéo grâce à un lien unique, une fonctionnalité attendue en mars 2025.

L’avenir de l’édition vidéo

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Microsoft montre son engagement à intégrer des outils alimentés par l’IA dans Clipchamp, rendant des fonctionnalités auparavant réservées aux professionnels accessibles à un plus large public.

Pour ceux qui cherchent à produire des vidéos de qualité sans maîtriser des outils complexes, ces mises à jour font de Clipchamp une option de plus en plus intéressante. Grâce à l’édition basée sur des transcriptions, Microsoft redéfinit la manière dont les vidéos sont créées et modifiées, ouvrant la voie à une expérience de montage plus fluide et plus moderne.