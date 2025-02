DeepSeek : Nvidia salue l’IA chinoise malgré la chute de ses actions

Nvidia a qualifié le modèle R1 de DeepSeek d’« avancée remarquable dans le domaine de l’IA », malgré l’impact négatif de ce dernier sur le cours de ses actions, qui a enregistré une baisse historique de 17 %. Cette déclaration survient après que le modèle open source de la startup chinoise a surpassé de nombreux modèles américains, mettant en lumière l’efficacité et la compétitivité de DeepSeek.

Dans un entretien accordé à CNBC le 28 janvier, un porte-parole de Nvidia a reconnu les performances de DeepSeek : « DeepSeek est une excellente avancée en IA et illustre parfaitement le concept de Test Time Scaling. Leur travail démontre comment de nouveaux modèles peuvent être créés à l’aide de cette technique, en exploitant des modèles et des capacités de calcul largement disponibles, tout en respectant les contrôles d’exportation ».

Le modèle R1 de DeepSeek a été développé pour un coût de moins de 6 millions de dollars, une somme dérisoire comparée aux milliards investis par des géants comme OpenAI, Microsoft ou Google. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Nvidia semble accueillir ce succès comme une opportunité plutôt qu’une menace, bien qu’il s’agisse probablement aussi d’une tentative de regagner la confiance des investisseurs après la chute spectaculaire de son action.

Nvidia a également mis fin à certaines spéculations concernant l’origine des GPU utilisés par DeepSeek. Contrairement aux rumeurs affirmant que DeepSeek avait contourné les interdictions américaines, Nvidia a confirmé que la startup chinoise avait utilisé des GPU conformes aux réglementations d’exportation.

« L’inférence nécessite un grand nombre de GPU Nvidia et des réseaux à haute performance. Nous avons désormais trois lois d’échelle : la préformation, la post-formation, et le Test Time Scaling, qui ouvrent de nouvelles opportunités », déclare société.

Un nouveau chapitre pour l’industrie de l’IA

L’approche de DeepSeek remet en question les investissements massifs nécessaires pour développer des modèles IA avancés. Alors que certaines entreprises misent sur des infrastructures coûteuses et des centres de données énergivores, DeepSeek prouve qu’il est possible d’obtenir des résultats impressionnants avec un budget modeste.

Cependant, Nvidia voit dans ces évolutions une chance d’élargir l’accès à l’IA, tout en restant un acteur clé de cette transformation.

La déclaration de l’entreprise positionne Nvidia comme un facilitateur pour les futurs modèles IA, même si cela signifie repenser les investissements traditionnels.

Une réponse stratégiquement positive

Malgré les pertes boursières, Nvidia adopte un ton optimiste, soulignant que les progrès réalisés par DeepSeek pourraient enrichir l’écosystème de l’IA et stimuler une adoption plus large. Cette déclaration marque également une rupture avec les approches concurrentielles habituelles, Nvidia cherchant à se présenter comme un partenaire essentiel dans cette nouvelle ère d’IA.

Avec des technologies plus accessibles et des coûts réduits, l’industrie pourrait bientôt connaître un bouleversement majeur, et Nvidia semble prêt à en être le pilier.