Galaxy S25 : Charge magnétique Qi2 et accessoires !

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a présenté sa nouvelle gamme Galaxy S25, comprenant les Galaxy S25, S25+, et Galaxy S25 Ultra.

Bien que les vitesses de charge restent inchangées avec une puissance maximale de 15W en charge sans fil, Samsung a confirmé que la série Galaxy S25 est désormais compatibles Qi2, permettant des fixations magnétiques pour la charge sans fil. Cependant, pour en profiter, vous aurez besoin d’une coque compatible.

Accessoires magnétiques officiels pour la série Galaxy S25

Samsung a lancé une gamme d’accessoires magnétiques pour améliorer l’expérience utilisateur et tirer parti de la technologie Qi2 :

Coque Transparente magnétique : Une coque transparente prenant en charge les fixations magnétiques, idéale pour utiliser les chargeurs sans fil Qi2. Prix : 35,91 euros.



Chargeur sans fil magnétique : Un chargeur dédié à la série Galaxy S25, offrant une connexion magnétique stable. Prix : 29,99 dollars (pas encore le prix en France).



Support voiture magnétique avec charge sans fil : Permet de charger votre téléphone sans fil tout en le fixant solidement dans votre voiture. Prix : 69,99 dollars (pas encore le prix en France).

Chargeur sans fil magnétique 3-en-1 : Une station polyvalente qui peut charger simultanément votre téléphone, votre montre connectée, et vos écouteurs. Prix : 129,99 dollars (pas encore le prix en France).



Coques et accessoires tiers compatibles

En plus des accessoires officiels de Samsung, des marques comme Otterbox et Spigen ont lancé des coques magnétiques robustes pour la série Galaxy S25. Ces coques offrent une compatibilité avec les chargeurs Qi2 et une protection renforcée.

De plus, des chargeurs sans fil magnétiques et des batteries externes compatibles Qi2, proposés par des fabricants tiers, devraient fonctionner sans problème avec les Galaxy S25 lorsque vous utilisez une coque magnétique adaptée.

Qu’apporte la technologie Qi2 ?

Le standard Qi2 représente la nouvelle génération de la charge sans fil, offrant des améliorations en termes de :

Alignement magnétique : pour une meilleure stabilité lors du chargement.

Efficacité énergétique : réduisant les pertes d’énergie.

Compatibilité universelle : un écosystème croissant de chargeurs et d’accessoires compatibles Qi2.

Avec la compatibilité Qi2, la série Galaxy S25 est prête pour l’avenir de la charge sans fil, bien que la fonctionnalité nécessite une coque spécifique pour être utilisée.

La série Galaxy S25 n’introduit pas de vitesse de charge plus rapide, mais sa compatibilité Qi2 et sa nouvelle gamme d’accessoires magnétiques marquent une avancée notable en matière de confort et d’innovation. Que ce soit à la maison, en voiture ou en déplacement, l’écosystème magnétique de Samsung garantit une expérience de charge fiable et pratique.