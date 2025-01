Switch 2 : Nacon dévoile des accessoires pour Mario Kart 9 !

Alors que Nintendo a récemment dévoilé la Switch 2 et offert un premier aperçu du prochain opus de sa franchise phare, Mario Kart 9, l’engouement autour de la console ne cesse de croître.

Bien que davantage d’informations sur ce nouvel épisode ne soient attendues qu’en avril lors du Switch 2 Direct, des fabricants comme Nacon n’ont pas perdu de temps et annoncent déjà des accessoires spécialement conçus pour améliorer l’ergonomie des Joy-Con pour les jeux de course.

Avant même que Nintendo ne révèle officiellement la Switch 2, plusieurs marques, dont Dbrand et Genki, avaient déjà commencé à développer des périphériques pour la console. Leurs fuites sur des étuis et des protections d’écran avaient d’ailleurs donné les premiers indices sur le nouveau design de la console.

Le catalogue d’accessoires de Nacon pour la Switch 2 reprend des classiques déjà disponibles pour la première Switch, notamment des coques de transport, des wraps en silicone, des chargeurs USB-C et des mini-volants pour utiliser les commandes gyroscopiques dans Mario Kart.

Un volant pliable pour les fans de Mario Kart

Parmi ces accessoires, le plus intrigant est sans doute un volant pliable destiné à améliorer l’expérience de jeu dans les titres de course. Inspiré des volants de simulateurs sur PC, ce modèle de Nacon se distingue par son design ergonomique et ses fonctionnalités pratiques :

Fixation par ventouses : Il peut être solidement fixé sur une table ou un bureau.

Angles ajustables : Le volant peut être incliné pour s’adapter à la posture du joueur.

Support pour les deux Joy-Con : Les contrôleurs gauche et droit de la Switch 2 s’insèrent directement dans le volant.

Pour un prix d’environ 30 €, cet accessoire semble être un sérieux pas en avant par rapport aux volants basiques proposés pour la première Switch, bien qu’il ne propose pas de fonctionnalités avancées comme le retour de force.

Une date de lancement encore floue

Si les nouveaux accessoires de Nacon figurent déjà sur le site britannique de la marque, ils ne sont pas encore disponibles en précommande. De plus, aucune date d’expédition n’a été annoncée, laissant planer le mystère sur la date exacte de sortie de la Switch 2. Nintendo n’a, pour l’instant, révélé qu’un vague “2025” comme fenêtre de lancement pour sa console tant attendue.

Nintendo, fidèle à sa tradition, s’appuie sur des accessoires qui renforcent l’expérience utilisateur, notamment pour ses titres phares comme Mario Kart. Ce type de périphérique, combiné aux fonctionnalités prometteuses de la Switch 2 et de Mario Kart 9, pourrait séduire les joueurs en quête d’immersion et de confort.

En attendant plus d’informations lors du Nintendo Switch 2 Direct d’avril, l’excitation autour de la console et de ses accessoires ne fait que croître. Et pour les amateurs de courses effrénées, ces nouveaux volants promettent d’ajouter une touche de réalisme et de fun à l’expérience Mario Kart.