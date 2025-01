Accueil » Mastodon : Vers une gouvernance collective et à but non lucratif

Le réseau social décentralisé Mastodon a annoncé une étape majeure dans son développement : le transfert de sa propriété vers une nouvelle entité à but non lucratif.

Cette décision marque un éloignement de la structure actuelle sous le contrôle de son fondateur, Eugen Rochko, et contraste fortement avec les approches de dirigeants, tels que Mark Zuckerberg (Meta) ou Elon Musk (X).

Un transfert vers une gouvernance collective

Dans un article de blog, Mastodon a confirmé son intention de transférer la propriété des éléments clés de son écosystème à une nouvelle organisation à but non lucratif basée en Europe, dont la localisation exacte reste à déterminer.

« Nous allons transférer la propriété des composants clés de l’écosystème et de la plateforme Mastodon à une nouvelle organisation à but non lucratif », explique Mastodon. « Cela confirme notre volonté que Mastodon ne soit pas contrôlé ou possédé par une seule personne ».

Ce changement vise à rétablir la vision initiale de Rochko, qui avait fondé Mastodon en 2016 avec l’objectif de créer une plateforme libre de toute influence monopolistique. Le projet avait déjà été enregistré comme organisme à but non lucratif en Allemagne, mais son statut d’utilité publique avait été retiré l’an dernier.

Ce passage à une entité à but non lucratif constitue une tentative de revenir à cette mission initiale.

Un rôle renouvelé pour Eugen Rochko

Eugen Rochko passera à un rôle davantage centré sur la stratégie produit, tandis que la nouvelle organisation assumera la gouvernance de Mastodon.

« Dès le début, Eugen Rochko a affirmé que Mastodon ne serait jamais à vendre et ne serait jamais contrôlé par une seule personne fortunée », indique l’annonce.

Cette transition s’inscrit dans la continuité des principes fondateurs de Mastodon : rester libre, décentralisé et ouvert à tous, sans publicités ni exploitation des données des utilisateurs.

Impact pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs actuels, ce changement ne devrait pas entraîner d’effets immédiats. Mastodon continuera à héberger les serveurs mastodon.social et mastodon.online et à prendre en charge son réseau fédéré. L’annonce précise toutefois que des changements sont prévus à moyen et long terme, notamment en matière de développement de code et de corrections de bogues.

La mission de Mastodon reste inchangée : « Créer des outils et des espaces numériques où les gens peuvent bâtir des communautés authentiques et constructives, libres de publicités, d’exploitation des données, d’algorithmes manipulateurs ou de monopoles d’entreprise ».

Un contexte de tensions dans les réseaux sociaux

Cette annonce intervient alors que l’écosystème des réseaux sociaux traverse des bouleversements. Des géants comme Meta et Twitter/X sont critiqués pour leur gestion des données, leur contenu modéré de manière controversée et leurs orientations commerciales. Par ailleurs, des projets open source comme WordPress font face à des conflits internes, remettant en question la viabilité de modèles communautaires à grande échelle.

Avec ce transfert, Mastodon franchit une étape importante pour garantir son indépendance et réaffirmer son engagement en faveur d’un internet ouvert et collaboratif.

Dans un paysage dominé par les géants technologiques, cette décision positionne Mastodon comme une alternative solide et éthique pour les utilisateurs cherchant une expérience en ligne différente. Le succès de cette transition pourrait bien servir de modèle à d’autres plateformes émergentes.