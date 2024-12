Accueil » Threads s’ouvre au Fediverse : suivez les comptes Mastodon et plus encore !

Threads s’ouvre au Fediverse : suivez les comptes Mastodon et plus encore !

Threads s'ouvre au Fediverse : suivez les comptes Mastodon et plus encore !

Meta continue d’améliorer son application Threads en renforçant son interopérabilité avec le fediverse, le réseau social décentralisé qui inclut des plateformes comme Mastodon, Flipboard, et Pixelfed.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé une nouvelle fonctionnalité majeure : les utilisateurs peuvent désormais suivre des comptes fediverse directement depuis Threads. Cependant, cette intégration reste encore partielle.

Voir dans Threads

Initialement, Threads permettait uniquement aux utilisateurs de voir les mentions j’aime et réponses de comptes fediverse sur les publications Threads fédérées. Désormais, les utilisateurs peuvent également suivre des comptes fediverse. Cependant, cette fonctionnalité a ses limites :

Les publications du fediverse ne s’affichent pas encore dans les flux Threads.

Vous ne pouvez suivre ces comptes que s’ils ont interagi avec un post sur Threads en likant, répondant ou suivant une publication fédérée.

Fonctionnalités actuelles dans Threads : Comment ça marche ?

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a précisé que même si les publications fediverse ne figurent pas dans vos flux Threads, leurs profils et posts apparaîtront sur Threads. De plus, il est possible de recevoir des notifications lorsque ces utilisateurs publient de nouveaux contenus.

Peter Cottle, développeur chez Threads, a également annoncé que :

Les noms d’utilisateur du fediverse mentionnés dans des publications seront désormais cliquables sur le Web et Android, une fonctionnalité qui arrivera bientôt sur iOS.

Les utilisateurs peuvent taguer des comptes fediverse dans leurs posts sur Threads, facilitant ainsi la découverte.

Un exemple partagé montre un lien vers le compte Mastodon de George Takei, célèbre acteur et activiste.

Un déploiement progressif, mais ambitieux

Meta prévoit que Threads devienne entièrement compatible avec le fediverse à terme. Avec des fonctionnalités qui s’accélèrent ces dernières semaines, il semble que la pression croissante de concurrents comme Bluesky incite Threads à accélérer ses développements.

La capacité de suivre des comptes fediverse directement depuis Threads rapproche Meta de son objectif d’intégration totale dans le réseau social décentralisé. Alors que d’autres plateformes comme Mastodon et Bluesky gagnent du terrain, Meta cherche à se positionner comme un acteur clé de ce nouvel écosystème social ouvert.

Avec des mises à jour fréquentes et l’ajout de fonctionnalités de connectivité, Threads vise à devenir une plateforme centralisée avec des liens profonds vers le monde décentralisé. Les prochaines étapes incluront probablement l’affichage des posts fediverse dans les flux Threads, un élément clé pour une interopérabilité complète.