Samsung : Un smartphone à triple pli dès 2025 !

Samsung semble prête à dévoiler son premier smartphone à triple pli dès cette année, devançant les précédentes rumeurs qui évoquaient un lancement en 2026.

Inspiré du Huawei Mate XT, ce nouvel appareil Galaxy promet une avancée technologique impressionnante, mais avec des objectifs de ventes prudents, la marque étant consciente des limites actuelles du marché des smartphones ultra-premium.

Ce smartphone à triple pli, encore sans nom officiel, sera probablement destiné aux enthousiastes de la technologie et vendu en quantités très limitées. Avec un prix attendu à 2 500 dollars ou plus, Samsung semble suivre les traces de Huawei, dont le Mate XT se vend à environ 2 800 dollars et a atteint des prix allant jusqu’à 10 000 dollars en raison de la rareté de l’appareil.

Samsung prévoit de limiter sa production à 200 000 unités pour ce modèle, un chiffre relativement modeste, en partie à cause des ventes décevantes des Galaxy Z Flip et Z Fold l’année dernière.

Samsung, des concepts fascinants déjà dévoilés

Lors du CES 2025, Samsung a présenté des panneaux à triple pli fonctionnels, confirmant que la technologie est prête pour un lancement commercial. Ces écrans ont donné un aperçu de ce que pourrait être ce futur smartphone, avec un design qui pourrait combiner innovation et praticité.

Bien que Samsung va lancer la série Galaxy S25 ce mois-ci, deux autres modèles sont également attendus cette année :

Galaxy S25 Slim : une version plus fine et abordable, prévue avant la sortie du tri-pliable.

Galaxy à triple pli : l’appareil le plus ambitieux de Samsung pour 2025, qui devrait être présenté après le Galaxy S25 Slim.

Un marché encore immature pour les triple pli

Avec un prix élevé et une technologie encore perçue comme un gadget de niche, le Galaxy à triple pli ne devrait pas séduire le grand public immédiatement. Le marché des smartphones pliables reste en développement, et les ventes pourraient rester limitées tant que le coût ne sera pas significativement réduit.

En lançant le Galaxy à triple pli, Samsung cherche à se positionner en avance face à des concurrents comme Google et Apple :

Google Pixel Fold 10: attendu plus tard cette année, il pourrait rivaliser avec le triple pli de Samsung.

Apple iPhone 17 Air : un modèle ultra-fin d’Apple, prévu pour 2025, pourrait détourner l’attention des modèles Galaxy S25 Slim et triple pli.

Le Galaxy à triple pli sera sans aucun doute un smartphone marquant de 2025 grâce à son design innovant et ses capacités impressionnantes. Toutefois, son prix prohibitif et la prudence de Samsung en matière de production montrent que ce type de produit est encore loin de devenir grand public. Pour l’instant, il s’agira surtout d’un téléphone vitrine destiné à montrer le savoir-faire technologique de Samsung, tout en préparant le terrain pour des modèles plus abordables à l’avenir.

La vraie question est de savoir si cette innovation suffira à raviver l’intérêt des consommateurs pour les smartphones pliables, ou si le marché restera réservé à une niche de passionnés.