iPhone 17 : Adieu le bloc caméra, bonjour le bloc horizontal ?

L’iPhone, souvent critiqué pour son design devenu prévisible, pourrait enfin évoluer avec l’arrivée de l’iPhone 17. Selon plusieurs fuites récentes, Apple préparerait une refonte audacieuse avec son iPhone 17 qui redonnerait un coup de jeune à sa célèbre gamme de smartphones.

La rumeur la plus marquante provient de Digital Chat Station, une source chinoise généralement bien informée. Selon lui, l’iPhone 17 (ou au moins son modèle Air/Slim) abandonnera le bloc caméra carré traditionnel situé en haut à gauche au profit d’un bloc de caméra horizontal, placé en haut de la face arrière. Une telle conception rappellerait les récents designs des Google Pixel, ce qui marquerait une rupture majeure dans l’identité visuelle des iPhone.

Un rendu du supposé iPhone 17, partagé par Digital Chat Station, montre les caméras alignées horizontalement, une disposition qui pourrait inclure un capteur ultra grand-angle au centre. Cela permettrait d’optimiser l’espace pour les composants essentiels, comme Face ID.

D’autres indices confirment le changement dans la série iPhone 17

Des photos d’un châssis supposé de l’iPhone 17 corroborent cette rumeur. Ce dernier semble effectivement intégrer un bloc caméra horizontal, suggérant qu’Apple explore un look plus moderne et distinctif. Par ailleurs, une fuite antérieure de novembre évoquait un module caméra plus imposant sur les modèles Pro, bien que dans une configuration rectangulaire. Ces éléments pointent tous vers une remise en question du fameux « stovetop bump », longtemps critiqué.

Un autre détail intéressant concerne les matériaux. Si les modèles Pro Max pourraient conserver certains éléments du design existant, une rumeur suggère que Apple pourrait abandonner le titane, récemment introduit, pour revenir à un design mêlant aluminium et verre. Cette évolution pourrait non seulement alléger le poids des appareils, mais aussi apporter une nouvelle sensation en main. Cela dit, Digital Chat Station reste prudent sur ce point, notant que les décisions finales d’Apple pourraient varier.

Une Dynamic Island plus petite

En façade, un autre changement notable serait la réduction de la taille de la Dynamic Island sur les modèles Pro. Cette évolution, combinée à la nouvelle disposition des caméras, pourrait donner à l’iPhone 17 Pro Max un aspect encore plus raffiné. Cela pourrait également renforcer sa compétitivité face aux principaux modèles Android, notamment les Pixel de Google, qui ont récemment gagné en popularité.

Si ces rumeurs se concrétisent, l’iPhone 17 pourrait marquer une transition majeure pour Apple, à la fois en termes de design et de fonctionnalités. L’introduction d’un bloc de caméra horizontal, d’un design revisité et de nouvelles options matérielles reflète l’effort d’Apple pour se différencier dans un marché de plus en plus compétitif.

Cependant, comme pour toute fuite, il convient de rester prudent. Apple est connu pour ajuster ses choix jusqu’à la dernière minute, et ces informations pourraient ne pas refléter la version finale. Une chose est certaine : les attentes autour de l’iPhone 17 continuent de monter, et Apple pourrait bien surprendre ses fans avec ce renouveau tant attendu. Rendez-vous en 2025 pour découvrir si ces prédictions deviennent réalité.