Accueil » Galaxy S25 : Charge lente et UWB absent du modèle de base ?

Galaxy S25 : Charge lente et UWB absent du modèle de base ?

Galaxy S25 : Charge lente et UWB absent du modèle de base ?

Alors que le lancement de la série Galaxy S25 de Samsung est encore à quelques mois, une fuite provenant du site de la Federal Communications Commission (FCC), repérée par 91Mobiles, offre un aperçu des caractéristiques de ces nouveaux modèles. Si certaines spécifications étaient déjà attendues, d’autres s’avèrent plutôt décevantes, voire préoccupantes.

Les listes de la FCC révèlent trois variantes de la série Galaxy S25 : les modèles SM–931U, SM–936U et SM–938U, correspondant respectivement aux Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra. Comme prévu, tous les modèles prennent en charge la 5G, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth, le GNSS et la connectivité NFC.

Cependant, seules les versions Galaxy S25+ et S25 Ultra intégreront la technologie UWB (Ultra-Wideband), laissant le modèle de base sans cette fonctionnalité. L’absence de l’UWB signifie que les utilisateurs du Galaxy S25 de base ne bénéficieront pas de fonctionnalités comme le suivi précis des objets via des trackers ou la localisation avancée des appareils perdus.

Le Galaxy S25 Ultra continuera d’inclure un S Pen, comme en témoigne sa référence modèle EJ-PS938. Cette caractéristique reste exclusive à la version Ultra, confirmant sa position comme appareil de productivité ultime de la gamme.

Des performances de charge décevantes pour la série Galaxy S25

L’un des points les plus critiqués concerne les performances de charge. Le Galaxy S25 de base utilise un adaptateur de voyage EP-TA800, confirmant qu’il reste limité à une charge filaire de 25W, tout comme son prédécesseur, le Galaxy S24. Pire encore, la charge sans fil semble subir une régression, avec une vitesse réduite à 9W contre 15W pour le S24.

Les modèles S25+ et S25 Ultra, quant à eux, sont compatibles avec l’adaptateur EP-T2510, permettant une charge filaire plus rapide à 45W, identique à celle de leurs prédécesseurs. Les capacités des batteries des trois modèles devraient également rester similaires à celles de la série S24.

Tous les modèles de la série Galaxy S25 devraient être équipés du Snapdragon 8 Elite, une évolution prévisible garantissant des performances de pointe. Cependant, l’absence d’améliorations significatives en matière de charge et de connectivité pour le modèle de base pourrait refroidir certains utilisateurs.

Un portrait plus clair avant le lancement

Alors que Samsung s’apprête à dévoiler la série Galaxy S25 début 2025, probablement en janvier, cette fuite confirme une continuité dans la gamme plutôt qu’une révolution. Si les versions Plus et Ultra devraient répondre aux attentes des utilisateurs exigeants, le Galaxy S25 de base pourrait être perçu comme une offre légèrement datée, notamment avec des caractéristiques comme la charge sans fil en recul.

Les consommateurs espèrent que Samsung réservera encore quelques surprises pour son lancement officiel, mais pour l’instant, les attentes restent mitigées.