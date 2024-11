iPhone 17 Air : Un iPhone ultra-fin sans carte SIM physique ?

Depuis 2020, Apple a adopté une stratégie à quatre modèles pour ses iPhone, intégrant des variantes standard, Pro, et Pro Max, accompagnées d’un quatrième modèle. Cependant, le géant de Cupertino semble avoir du mal à trouver le bon équilibre avec cette dernière catégorie. Après l’échec relatif de l’iPhone Mini, qui n’a duré que deux ans, et les rumeurs persistantes sur l’abandon de l’iPhone Plus, Apple se prépare à introduire un modèle ultra-fin en 2025 : l’iPhone 17 Slim, ou iPhone 17 Air. Mais ce choix est-il réellement judicieux ?

Le nouvel iPhone 17 Air est destiné à remplacer l’iPhone Plus, qui n’aura duré que deux ans dans la gamme. Ce modèle se distingue par son design ultra-mince, un écran de 6,6 pouces et une construction en aluminium. Cependant, sa conception mince implique plusieurs compromis, notamment un espace réduit pour la batterie et des performances photographiques limitées, puisqu’il n’intégrerait qu’un seul capteur arrière.

Selon The Information, les ingénieurs d’Apple se demandent où placer la carte SIM, la batterie et les matériaux thermiques dans le futur iPhone 17 « Air ». Bien que les iPhone américains n’aient plus de carte SIM depuis quelques années, ils doivent en avoir une en Chine, ce qui en fait un obstacle délicat, mais nécessaire à franchir. En effet, le rapport indique qu’Apple pourrait étendre cette approche eSIM à d’autres pays avec le lancement de l’iPhone 17 Air. Apple présente la technologie eSIM comme une alternative sûre et pratique aux cartes SIM physiques. Les eSIM ne peuvent pas être retirées en cas de perte ou de vol de l’appareil, et elles permettent aux utilisateurs de gérer plusieurs numéros de téléphone sur un seul appareil.

En outre, l’appareil pourrait ne comporter qu’un seul haut-parleur, car il n’y a pas assez de place pour un second haut-parleur, comme c’est le cas sur les modèles actuels de l’iPhone. Pour conserver son profil fin, l’iPhone 17 Air serait doté d’une seule caméra arrière logée dans une large bosse centrée, ce qui marque une rupture avec les configurations à deux ou trois capteurs photo que l’on trouve sur les récents iPhone.

Apple espère que le facteur de nouveauté de l’iPhone 17 Air séduira les acheteurs, mais l’histoire montre que les consommateurs de smartphones premium d’Apple sont peu réceptifs aux modèles qui s’écartent trop des performances de base attendues. Une autonomie de batterie limitée et une configuration photo minimaliste pourraient rappeler les échecs de l’iPhone Mini.

Un pari sur la nouveauté, mais à quel prix ?

L’iPhone 17 Air devrait également être l’un des premiers iPhone à intégrer le modem 5G d’Apple. Bien que le nouveau modem offre une meilleure efficacité énergétique, le rapport note qu’il est actuellement en retard sur les puces de Qualcomm en termes de vitesse et de connectivité. Il ne prend pas non plus en charge la 5G mmWave, qui permet d’atteindre des vitesses plus élevées dans certaines zones.

Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Air pourrait être vendu à un prix supérieur à celui de l’iPhone 16 Plus, malgré ses spécifications plus modestes. Un positionnement tarifaire premium combiné à des compromis matériels risque de freiner son adoption. De plus, même si son design est attrayant, il reste à voir si cela suffira à lui garantir une place durable dans la gamme d’Apple.

De 2017 à 2019, Apple avait adopté une stratégie à trois modèles par an, un format qui semblait mieux fonctionner. Avec les ventes mitigées des iPhone Mini et Plus, et des perspectives incertaines pour l’iPhone 17 Air, Apple pourrait envisager de revenir à une gamme plus simple : un modèle standard, un Pro, et un Pro Max.

Le modèle de Samsung, avec trois modèles conventionnels accompagnés de sa gamme pliable Galaxy Z, pourrait servir de guide pour Apple. Alors que Samsung et Google exploitent pleinement les tendances technologiques, comme l’IA et les écrans pliables, Apple semble en retard. Son premier iPhone pliable n’est pas attendu avant 2026, ce qui lui fait perdre du terrain face à ses concurrents, qui explorent déjà des formats innovants, tels que les appareils tri-pliants.

Apple doit retrouver son audace

Plutôt que de jouer avec des variations de tailles ou des designs ultra-minces, Apple pourrait accélérer le développement de technologies véritablement innovantes, comme l’intelligence artificielle ou les écrans pliables. Les consommateurs attendent des produits qui repoussent les limites, et l’iPhone 17 Air, bien que séduisant sur le papier, pourrait ne pas suffire à répondre à ces attentes.

La sortie prévue de l’iPhone 17 Slim en 2025 sera un test clé pour déterminer si Apple peut encore capter l’imagination des utilisateurs ou s’il devra revoir sa stratégie à long terme pour regagner sa place en tant qu’innovateur majeur.