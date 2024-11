Accueil » Instagram : DM plus fun avec localisation en direct, surnoms et stickers

Instagram : DM plus fun avec localisation en direct, surnoms et stickers

Instagram : DM plus fun avec localisation en direct, surnoms et stickers

Instagram continue d’améliorer l’expérience des messages privés (DM) en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment le partage de localisation en direct, des surnoms personnalisés et un choix élargi de stickers. Ces mises à jour visent à rendre les échanges plus pratiques et amusants, tout en simplifiant la coordination avec ses amis dans différentes situations.

La fonctionnalité phare de cette mise à jour est la possibilité de partager votre localisation en direct avec vos amis directement dans vos messages privés. Vous pouvez activer cette option pour une durée maximale d’une heure, ce qui est particulièrement utile pour se retrouver lors de concerts, sorties ou autres événements.

Le partage de localisation se fait dans un cadre privé, que ce soit dans une conversation individuelle ou un chat de groupe. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et doit être activée manuellement. Elle permet uniquement aux personnes de la discussion de voir la localisation partagée, et ces informations ne peuvent pas être retransmises en dehors du chat.

Cette nouvelle fonctionnalité rappelle SnapMap de Snapchat, qui offre des options analogues de partage de localisation avec des images sur une carte. Cependant, Instagram ne précise pas encore quels pays sont concernés par cette première phase de déploiement.

Surnoms personnalisés pour des conversations plus amusantes

Instagram introduit également la possibilité de donner des surnoms à vous-même et à vos amis dans vos messages privés, y compris dans les conversations de groupe. Ces surnoms ajoutent une touche personnelle ou humoristique aux discussions.

L’attribution des surnoms est limitée à des discussions spécifiques : ils ne seront visibles que dans les chats où ils ont été définis, et non en dehors. De plus, si vous n’appréciez pas le surnom choisi par un ami, vous pouvez bloquer cette personne pour l’empêcher de modifier vos surnoms. Cette personnalisation rend les discussions plus intimes tout en maintenant un certain contrôle.

Un arsenal de stickers plus large et personnalisable

Pour enrichir visuellement les conversations, Instagram ajoute 17 nouveaux packs de stickers, comprenant plus de 300 nouveaux designs. Ces stickers peuvent être utilisés pour exprimer vos émotions ou ajouter une touche d’humour à vos échanges.

Vous pouvez désormais marquer vos stickers préférés dans les discussions pour les réutiliser facilement, y compris ceux envoyés par vos amis. Il est aussi possible de créer vos propres stickers à partir d’images grâce à la fonctionnalité de découpe ou même d’en générer à l’aide de l’intelligence artificielle.

Avec ces nouveautés, Instagram rend ses messages privés encore plus polyvalents. Qu’il s’agisse de coordonner des événements grâce au partage de localisation, de personnaliser les échanges avec des surnoms ou d’ajouter de la vie à vos discussions avec des stickers, ces fonctionnalités apportent une réelle valeur ajoutée.