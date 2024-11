OpenAI défie Google : SearchGPT, NLWeb et un navigateur Web pour conquérir le marché

OpenAI, le créateur de ChatGPT, poursuit son offensive contre les géants de la recherche en ligne avec des initiatives comme SearchGPT et l’exploration d’un navigateur Web propriétaire. Ces projets pourraient marquer une étape majeure dans la rivalité entre OpenAI et Google, le leader incontesté du marché.

OpenAI a récemment introduit SearchGPT, une fonction qui permet à ChatGPT de rivaliser directement avec des moteurs de recherche comme Google et Bing. Intégré à ChatGPT Plus et Teams, et prévu dans une version limitée pour les utilisateurs gratuits, SearchGPT offre des réponses en temps réel sur des sujets comme les actualités, la météo, le sport et les marchés financiers, grâce à des partenariats avec des fournisseurs d’information.

Cette fonctionnalité se positionne comme un outil clé pour les utilisateurs qui recherchent des réponses rapides et précises, tout en exploitant les capacités conversationnelles avancées de ChatGPT.

Après SearchGPT, OpenAI envisage un navigateur Web, un projet qui pourrait propulser l’entreprise encore plus loin dans le domaine de la recherche en ligne. Selon The Information, OpenAI a entamé des discussions exploratoires avec des marques comme Conde Nast, Eventbrite, et Priceline pour intégrer ses outils de recherche conversationnelle directement sur leurs sites.

Cette initiative pourrait positionner OpenAI comme un acteur clé face à Google, notamment si le département de la Justice américain (DOJ) impose à Alphabet de se séparer de son navigateur Chrome en raison de préoccupations monopolistiques. Une telle scission offrirait à OpenAI une fenêtre d’opportunité unique pour construire une alternative viable.

NLWeb : Une solution intégrée et innovante

L’outil NLWeb (Natural Language Web), toujours en phase de prototype, a été présenté à plusieurs partenaires potentiels dans les secteurs du voyage, de la vente au détail et de l’immobilier. L’objectif est d’intégrer les fonctionnalités de recherche avancées de ChatGPT directement dans les sites de ces marques, permettant une expérience utilisateur intuitive et interactive.

Avec la puissance d’OpenAI et la traction croissante de SearchGPT, NLWeb pourrait devenir une alternative sérieuse aux services similaires proposés par Google avec son IA générative Gemini.

OpenAI et Samsung : Une alliance en vue ?

OpenAI discute également d’un partenariat avec Samsung, un concurrent direct de Google, pour intégrer ses fonctionnalités d’IA dans les appareils de la marque. Cette collaboration pourrait permettre à OpenAI de se renforcer sur le marché des dispositifs connectés, tout en diversifiant son écosystème technologique.

OpenAI entretient déjà une relation avec Apple, fournissant des services d’IA pour certains des derniers appareils de la marque. Cela montre qu’OpenAI est prêt à travailler avec des leaders technologiques pour étendre son influence et son intégration dans divers écosystèmes.

Un défi pour Google et Gemini

Alors qu’OpenAI gagne du terrain, Google cherche à renforcer sa position avec Gemini, son chatbot alimenté par l’IA. Gemini, intégré dans l’écosystème Google, vise à simplifier les achats, la planification de voyages, et d’autres tâches directement via son moteur de recherche. Cependant, avec des outils comme SearchGPT et NLWeb, OpenAI se positionne pour attirer les utilisateurs cherchant une alternative innovante et orientée langage naturel.

Avec SearchGPT déjà disponible pour les utilisateurs Premium et une version allégée prévue pour les utilisateurs gratuits, OpenAI est clairement en train de redéfinir les attentes en matière de recherche en ligne. En parallèle, des initiatives comme NLWeb et un potentiel navigateur Web propriétaire montrent que l’entreprise s’engage pleinement dans la diversification de son offre pour concurrencer Google sur plusieurs fronts.

L’ajout d’alliances stratégiques, comme celles avec Samsung et d’autres partenaires technologiques, ne fait que renforcer cette dynamique. Alors que la rivalité s’intensifie, il sera fascinant de voir comment OpenAI continue de remodeler le paysage de la recherche et de l’intelligence artificielle.