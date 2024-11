Huawei Mate 70 Pro+ : Design luxueux et Kirin 9100 dévoilés avant l’heure

Richard Yu, président de Huawei Consumer Business Group, continue de faire parler de lui en dévoilant involontairement — ou non — des détails sur les futurs produits de la marque. Cette fois, c’est le très attendu Mate 70 Pro+ qui a été partiellement révélé, alors que Yu partageait des images sur son compte WeChat. Ce flagship, prévu pour un lancement officiel le 26 novembre, au côté de la série Mate 70, se distingue déjà par son design unique et des innovations techniques majeures.

Le Mate 70 Pro+ arbore un dos conçu dans un matériau inédit que Huawei appelle « brocart or et argent », une combinaison luxueuse de fils dorés et argentés intégrés dans un motif brossé. Cette esthétique sophistiquée, combinée à des finitions de haute qualité, renforce l’impression de modernité et de prestige associée à ce modèle phare.

Le module caméra, logé dans un cercle distinctif, est entouré d’un bord épais argenté qui abrite quatre objectifs, soulignant l’accent mis sur les performances photographiques. Huawei a également gravé le logo de sa marque de photographie Xmage de manière verticale sur cette configuration, affirmant ainsi son engagement à offrir une expérience de capture exceptionnelle.

Une caractéristique intéressante est le large bouton d’alimentation, qui pourrait inclure un lecteur d’empreintes intégré, comme le suggèrent les photos publiées par Richard Yu.

Un écran quad-courbé et une conception unique

L’écran du Mate 70 Pro+ est quad-courbé, créant une illusion d’absence totale de bordures, une caractéristique qui lui confère une allure moderne et immersive. Sur le haut de l’écran, trois perforations horizontales logent des capteurs, un design qui distingue Huawei de ses concurrents et qui avait été introduit pour la première fois avec la série Mate 60.

Le Mate 70 Pro+ devrait proposer des configurations haut de gamme avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. En termes de performances, le téléphone pourrait être alimenté par le Kirin 9100, un processeur conçu par Huawei et fabriqué par SMIC, la plus grande fonderie chinoise. Ce processeur serait gravé avec un nœud de 7 nm de seconde génération, une prouesse technologique pour une entreprise opérant sous les restrictions imposées par les sanctions américaines.

Ce modèle devrait également poursuivre l’innovation amorcée par le Mate 60 Pro, qui avait marqué le retour de Huawei à la connectivité 5G grâce au Kirin 9000 s. Ce précédent avait surpris le monde, démontrant que Huawei était toujours capable de repousser les limites technologiques malgré les restrictions internationales.

Contexte technologique et géopolitique

La production du Kirin 9100 illustre les défis auxquels Huawei fait face pour continuer à innover dans un contexte de sanctions strictes. Privée de l’accès aux machines de lithographie EUV nécessaires pour les gravures inférieures à 7 nm, Huawei s’appuie sur SMIC pour produire ses processeurs avancés. Cette situation, qui avait déjà attiré l’attention lors du lancement du Kirin 9000 s, risque de susciter de nouvelles tensions avec les États-Unis, qui ont longtemps cherché à freiner l’ascension technologique de l’entreprise.

La série Mate, connue pour ses innovations technologiques, a toujours été le terrain d’expérimentation de Huawei. L’an dernier, le Mate 60 Pro avait introduit un système à ouverture variable permettant d’ajuster automatiquement la lumière capturée en fonction des conditions ambiantes, une avancée qui a inspiré des concurrents comme Apple, qui prévoit d’intégrer une fonctionnalité similaire sur l’iPhone 18 Pro Max en 2026.

Avec le Mate 70 Pro+, Huawei semble vouloir perpétuer cette tradition en combinant un design audacieux, des matériaux innovants et des performances exceptionnelles.

Un héritage d’innovation

Malgré les défis technologiques et géopolitiques, Huawei prouve une fois de plus sa résilience et son ingéniosité. Le Mate 70 Pro+ s’annonce comme un smartphone haut de gamme, mêlant esthétique raffinée et technologies de pointe. Alors que le lancement officiel approche, les attentes sont grandes, tant pour les amateurs de photographie que pour ceux qui recherchent des performances inégalées.

Le rendez-vous est pris pour le 26 novembre, date à laquelle Huawei dévoilera officiellement la série Mate 70, incluant également le Mate 70 RS Ultimate Edition. Ce sera l’occasion de voir si Huawei peut continuer à surprendre et à s’imposer comme un acteur majeur du marché des smartphones haut de gamme.