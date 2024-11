AirPods Max : Apple abandonne-t-elle ses écouteurs haut de gamme ?

Apple a marqué 2024 avec un calendrier de lancements bien chargé, introduisant des nouveautés phares comme des iPad équipés de processeurs de niveau desktop, une refonte du Mac mini, et une diversification de la gamme AirPods. Cependant, un produit semble avoir été laissé pour compte : les AirPods Max.

Plutôt qu’un véritable rafraîchissement matériel, les fans n’ont eu droit qu’à une mise à jour cosmétique, avec de nouvelles couleurs et un port USB-C. Une véritable évolution des écouteurs haut de gamme d’Apple semble encore loin d’être à l’ordre du jour.

D’après Mark Gurman dans sa newsletter Power On, les AirPods Max ne figurent pas sur la feuille de route immédiate d’Apple pour un renouvellement. La raison ? Leur performance sur le marché n’a pas justifié un investissement conséquent dans leur développement, mais elles ne se vendent pas assez mal pour qu’Apple abandonne la gamme.

Apple ne partage pas de détails sur les ventes de ses produits individuels, mais plusieurs analystes estiment que les AirPods Max ne connaissent pas le même succès que les AirPods entièrement sans fil.

AirPods Max, un succès modéré, mais pas un échec

Malgré des éloges pour leur qualité sonore et leur réduction active de bruit, le prix des AirPods Max — 579 euros — reste un obstacle majeur. Ce tarif élevé est difficile à justifier face à des concurrents comme Sony et Bose, qui proposent des performances audio exceptionnelles à des prix bien inférieurs.

Mark Gurman affirme qu’Apple prévoit de conserver les AirPods Max dans leur état actuel pour l’avenir prévisible. Aucun calendrier de lancement d’une version de nouvelle génération n’a été évoqué, et Apple pourrait attendre un an ou deux avant de proposer une mise à jour significative.

Pourquoi un tel délai ?

Apple semble vouloir associer une augmentation de prix à des innovations matérielles et logicielles majeures. Cela nécessitera du temps et un effort d’ingénierie conséquent pour offrir une version qui justifie pleinement le positionnement haut de gamme des AirPods Max.

Les AirPods Max restent un produit polarisant : admirés pour leur qualité sonore, mais critiqués pour leur prix élevé et un écosystème limité. Si Apple ne semble pas pressé de proposer un successeur, cela reflète un marché où ces écouteurs haut de gamme peinent à trouver leur place face à des concurrents plus abordables et polyvalents.

Pour l’instant, les AirPods Max continueront d’exister dans leur forme actuelle, mais Apple devra proposer des améliorations significatives — et peut-être revoir son positionnement tarifaire — pour espérer relancer l’intérêt des consommateurs. En attendant, les amateurs de produits audio haut de gamme pourraient bien se tourner vers d’autres options, laissant les AirPods Max dans une position délicate.