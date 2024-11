Accueil » iOS 19 : Apple Intelligence retardé, Siri en pause et Google prend de l’avance

En 2024, Apple a marqué son entrée dans l’ère de l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence, mais la cadence des mises à jour de ses fonctionnalités semble ralentir. Selon Bloomberg, plusieurs fonctionnalités de Apple Intelligence initialement prévues pour iOS 19 en 2025 seraient repoussées jusqu’au printemps 2026, une tendance qui rappelle déjà les retards observés avec iOS 18.

La nouvelle stratégie d’Apple semble privilégier la prudence à la précipitation. D’après Bloomberg, des mises à jour clé pour Siri, censées enrichir ses capacités conversationnelles, ne verront pas le jour avant le printemps 2026, soit avec iOS 19.4. Parmi les fonctionnalités retardées figurent également des intégrations promises avec des applications tierces via Apple Intelligence.

Cette approche a été confirmée par Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, dans une interview avec le Wall Street Journal : « Vous pourriez lancer quelque chose qui soit à moitié fini et problématique. La philosophie d’Apple est davantage : “Essayons de bien faire chaque partie et de la publier quand elle est prête” ».

Apple Intelligence : Prudence face à un terrain risqué

Contrairement à des concurrents comme ChatGPT, Gemini de Google, ou Copilot de Microsoft, Apple a adopté une approche axée sur des scénarios à faible risque. Plutôt que de se précipiter dans des outils génératifs ambitieux susceptibles de générer des erreurs embarrassantes (hallucinations, désinformation, comportements inattendus), Apple privilégie des intégrations limitées et bien maîtrisées.

Cette prudence est compréhensible, étant donné les problèmes rencontrés par ses rivaux. Par exemple, Google a été critiqué pour des générateurs d’images problématiques, tandis que des modèles comme ChatGPT sont souvent moqués pour des réponses incohérentes ou factuellement incorrectes.

Le risque du retard

Cependant, en évitant les scénarios à haut risque, Apple pourrait aussi perdre du terrain face à des acteurs comme Google et Microsoft, qui intègrent déjà leurs IA génératives au cœur de leurs produits phares, tels que Workspace, Office 365, et des OS comme Android et Windows.

Alors qu’iOS 19 est encore à plusieurs mois de sa première présentation (prévue pour la WWDC 2025), Google est déjà en phase de Developer Preview pour Android 16. La sortie de ce système est prévue pour la première moitié de l’année, bien avant l’annonce d’iOS 19. Google pourrait ainsi voler la vedette à Apple en introduisant de nouvelles fonctionnalités avant la WWDC 2025. Bien que l’entreprise assure qu’elle ne cherche pas à saboter les annonces d’Apple, le contraste entre les deux calendriers met en évidence les défis de la stratégie prudente d’Apple.

iOS 18 : Des promesses non tenues

La lenteur actuelle ne se limite pas à iOS 19. Plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 2024 pour iOS 18, notamment les intégrations avancées avec Apple Intelligence, n’ont pas encore été mises à disposition du public. Cela alimente les inquiétudes quant à la capacité d’Apple à maintenir un rythme compétitif dans l’innovation logicielle.

En optant pour une approche lente et méthodique, Apple cherche à garantir la qualité de ses produits et à éviter les faux pas qui pourraient ternir sa réputation. Toutefois, cette prudence pourrait s’avérer coûteuse, notamment face à des concurrents plus agressifs qui déploient déjà des fonctionnalités basées sur l’IA à grande échelle.

Alors que Google et Microsoft continuent d’avancer rapidement, Apple devra trouver un équilibre entre qualité et rapidité pour ne pas risquer de paraître en retrait dans la course à l’innovation. Le succès de sa stratégie ne deviendra clair qu’en 2025, lorsque iOS 19 prendra forme. D’ici là, la question reste : cette approche prudente permettra-t-elle à Apple de rester à la pointe, ou l’entreprise est-elle en train de céder du terrain ?