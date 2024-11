iPhone 16 : Un lancement chaotique et des fonctionnalités retardées

Le lancement de l’iPhone 16 par Apple avait déjà été accueilli avec des critiques mitigées, mais les problèmes entourant ce modèle ne cessent de s’accumuler. Entre des mises à jour logicielles décevantes et l’absence des fonctionnalités phares promises, l’iPhone 16 pourrait bien devenir l’un des lancements les plus mal gérés d’Apple.

Lors de la présentation de l’iPhone 16, Apple avait mis en avant Apple Intelligence, sa suite de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle, et le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo. Cependant, à la sortie du smartphone, Apple Intelligence brillait par son absence. Les utilisateurs ont découvert que ces outils seraient déployés progressivement, avec une refonte majeure de Siri attendue pour 2025.

Mais, selon Mark Gurman de Bloomberg, ce calendrier a encore été repoussé. Siri, présenté comme plus conversationnel et mieux intégré aux applications et aux données utilisateur, ne sera annoncé qu’en 2025 et ne sera disponible qu’en 2026. D’ici là, l’iPhone 17 sera probablement déjà sur le marché, laissant les utilisateurs de l’iPhone 16 avec un goût amer.

Certains petits ajouts pour Siri sont prévus pour 2024, mais ils se limiteront à des fonctionnalités d’IA basiques, loin des capacités révolutionnaires promises par Apple.

iPhone 16, des mises à jour logicielles en série, mais pas à la hauteur

Ce retard des fonctionnalités d’intelligence artificielle s’ajoute à une série de problèmes logiciels qui ont marqué cette année pour Apple. Les mises à jour d’iOS pour l’iPhone 16 ont été remplies de bugs, frustrant encore plus les utilisateurs déjà déçus par l’absence des fonctionnalités annoncées. Apple a dû publier plusieurs correctifs d’urgence, mais de nombreux problèmes persistent.

Pendant ce temps, censé rivaliser avec des outils comme ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google, Apple Intelligence n’est toujours pas disponible dans plusieurs régions, notamment en Europe et en Chine, à cause des obstacles réglementaires et de la lenteur du déploiement.

Ironiquement, les utilisateurs européens d’iPhone ont reçu certains avantages exclusifs grâce à la Digital Markets Act (DMA). Cette loi a contraint Apple à autoriser le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store, un privilège dont les autres régions ne bénéficient pas encore. Cette approche fragmentée de l’expérience utilisateur ajoute encore à l’impression de lancement désordonné de l’iPhone 16.

Faut-il éviter l’iPhone 16 ?

Avec l’arrivée prochaine de l’iPhone 17 et des rumeurs autour d’un iPhone 17 Air, éviter l’iPhone 16 semble être une décision plus judicieuse pour ceux qui envisagent de changer de smartphone. Les retards concernant ses fonctionnalités phares signifient que les clients qui achètent l’iPhone 16 paieront un prix premium pour des capacités qu’ils ne découvriront pleinement qu’en 2026.

Cette situation soulève des questions sur la stratégie d’Apple pour ses lancements, surtout face à une concurrence accrue de Google et Samsung, qui ont réussi à livrer leurs innovations en matière d’intelligence artificielle de manière plus efficace. Pour l’instant, attendre l’iPhone 17 ou envisager un modèle concurrent semble être la meilleure option.