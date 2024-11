Accueil » Android : Plus de commodité pour les connexions Wi-Fi publiques

Android : Plus de commodité pour les connexions Wi-Fi publiques

Les réseaux Wi-Fi publics deviennent de plus en plus courants, mais s’y connecter peut parfois être fastidieux. Les portails captifs, ces pages Web qui s’affichent lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, exigent souvent l’entrée manuelle de vos identifiants ou informations personnelles. Cela s’explique par le fait que ces portails s’ouvrent habituellement dans l’application Android System WebView, qui n’a pas accès aux données de remplissage automatique. Cependant, Google travaille sur un changement qui pourrait rendre ce processus plus fluide.

Le Android System WebView est un composant système permettant aux applications d’afficher du contenu web sans quitter l’application. Bien qu’il soit basé sur le même code open source que Google Chrome, il ne partage pas les données de remplissage automatique ou de session. Ainsi, lorsqu’un portail captif demande de se connecter à un compte de réseau social ou d’entrer des informations personnelles, les utilisateurs doivent tout saisir manuellement.

La solution : les Android Custom Tabs

Google envisage d’ouvrir ces pages de portails captifs dans des Android Custom Tabs plutôt que dans WebView. Les Custom Tabs sont des instances du navigateur Web par défaut et ont accès à la session de navigation, aux mots de passe enregistrés, aux méthodes de paiement et aux adresses. Cela permettrait aux portails captifs d’accéder aux données de remplissage automatique, facilitant ainsi la connexion aux réseaux Wi-Fi publics.

Ce changement est en cours de mise en place grâce à Project Mainline, qui permet à Google de déployer des mises à jour des composants système via les mises à jour du système Play. La dernière version de l’application Captive Portal Login contient déjà le code de cette fonctionnalité, bien qu’elle soit désactivée par défaut. On ne sait pas encore quand Google compte l’activer, mais un déploiement dans un futur proche est attendu.

Impact sur la sécurité

Bien que cette modification améliore la commodité d’accès aux réseaux Wi-Fi publics, elle n’aura probablement pas d’impact majeur sur la sécurité. Les attaques de type « evil twin », où des attaquants créent des points d’accès Wi-Fi publics falsifiés avec des portails captifs malveillants, resteront probablement efficaces. Cependant, l’utilisation des Custom Tabs pour les portails captifs est un changement bienvenu qui simplifiera l’expérience utilisateur lors de la connexion aux réseaux Wi-Fi publics.

Cette initiative de Google est une excellente idée, en particulier pour ceux qui voyagent fréquemment et se connectent à des réseaux Wi-Fi publics dans des lieux comme les aéroports. Le fait de pouvoir utiliser les données de remplissage automatique rendra ces connexions plus pratiques et rapides.