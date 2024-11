Samsung : Un smartphone tri-pli en forme de « Z » à venir ?

Le projet de smartphone à triple pli de Samsung vient de franchir une étape importante avec l’approbation récente d’un brevet, offrant un aperçu prometteur de ce qui pourrait être une innovation dans le marché des appareils pliables.

Bien que l’entreprise reste discrète sur ce projet, le brevet, déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), donne des indications sur la direction que Samsung envisage pour cette nouvelle génération de smartphones pliables. Bien qu’un brevet n’assure pas la commercialisation d’un produit, il donne souvent des indices sur les intentions de développement de l’entreprise.

Déposé il y a plus de 3 ans, mais approuvé seulement début novembre de cette année, ce brevet décrit un design à triple pli rappelant celui du Huawei Mate XT.

Contrairement à sa stratégie initiale avec le Galaxy Fold, Samsung semble cette fois-ci privilégier la perfection de la fonctionnalité et de la qualité de son appareil, plutôt que de se précipiter pour être le premier sur le marché.

Le brevet de Samsung décrit un mécanisme de pliage en forme de « Z », une caractéristique que l’on retrouve déjà chez le Mate XT de Huawei. Pour l’instant, on ne sait pas quand Samsung prévoit de lancer ce modèle à tri pli sur le marché.

Ce que l’on peut attendre du tri-pli de Samsung

Alors que le tri-pli de Samsung est encore en phase de développement, le Huawei Mate XT nous donne un aperçu de ce que les utilisateurs pourraient attendre de ce format. Le pliage en « Z » unique du Mate XT permet de déployer un écran spacieux de 10,2 pouces en 3K, transformant l’appareil en une véritable tablette. Ce design polyvalent ajoute de la flexibilité, le Mate XT offrant une expérience tablette complète, notamment avec un clavier en option pour les utilisateurs qui le souhaitent.

Le design du Mate XT souligne également certains défis techniques auxquels Samsung pourrait devoir faire face. Le pliage du Mate XT combine un côté qui se replie vers l’intérieur et un autre vers l’extérieur, créant ainsi un profil fin de 12,8 mm une fois fermé. Ce design réduit l’encombrement, mais accentue la visibilité d’un pli, qui pourrait s’aggraver avec le temps.

Samsung pourrait envisager des innovations pour réduire cet effet de pli, assurant ainsi une meilleure durabilité et une utilisation plus fluide.

Des caractéristiques techniques attendues

Jusqu’à présent, Samsung a équipé ses smartphones pliables des derniers processeurs Snapdragon, et il est probable que le tri-pli de Samsung, destiné au multitâche, profitera également du tout dernier modèle Snapdragon. Avec un design axé sur la polyvalence et la performance, Samsung pourrait opter pour une puce puissante permettant de supporter un usage intensif. Bien que les détails concrets du tri-pli de Samsung soient encore rares, les amateurs de la marque peuvent patienter en découvrant les rendus supposés de son prochain modèle phare de la série bar, le Galaxy S25 Ultra.

En somme, ce brevet et les spéculations autour du tri-pli de Samsung indiquent que l’entreprise prend son temps pour offrir une solution qui allie innovation et durabilité dans le domaine des appareils pliables. Tandis que Huawei a ouvert la voie avec son Mate XT, Samsung pourrait se positionner comme un acteur de choix, en apportant des réponses aux défis techniques inhérents à ce type de format, notamment la gestion des plis et la longévité de l’appareil.