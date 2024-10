GitHub Copilot : Multi-modèles, Xcode et nouvelles fonctionnalités pour les développeurs

GitHub a récemment annoncé lors de sa conférence GitHub Universe une série d’évolutions visant à élargir l’usage de l’IA dans le développement logiciel. Connue pour avoir introduit l’ère de l’intelligence artificielle dans la programmation avec sa technologie GitHub Copilot, GitHub souhaite désormais ouvrir davantage cette technologie, en introduisant des fonctionnalités multi-modèles et des intégrations élargies pour toucher un public plus vaste.

Historiquement, Copilot Chat s’appuie sur les modèles de langage d’OpenAI. Il prend désormais en charge plusieurs modèles d’IA, dont Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic, Gemini 1.5 Pro de Google, et les variantes GPT-4 d’OpenAI.

Ce passage au multi-modèle offre aux développeurs la liberté de choisir l’IA la plus adaptée à leurs besoins spécifiques. Selon Mario Rodriguez, directeur des produits chez GitHub, chaque modèle possède ses propres avantages, à l’instar des différents langages de programmation. À l’avenir, Copilot pourrait être capable de sélectionner automatiquement le modèle optimal en fonction des critères de rapidité et de performance.

« Nous passons d’une plateforme mono-threadée à une plateforme multi-threadée », déclare Rodriguez, soulignant l’engagement de GitHub vers une flexibilité accrue pour les développeurs.

Dans Visual Studio Code, GitHub Copilot permet désormais de modifier simultanément plusieurs fichiers. Cette fonctionnalité multi-fichiers offre aux développeurs la possibilité de corriger ou d’améliorer leur code de manière beaucoup plus efficace. En outre, un système de revue de code avancé, encore en aperçu privé, permet aux équipes de définir des règles de vérification pour les pull requests. Copilot peut alors examiner ces contributions selon les configurations d’équipe, accélérant ainsi le cycle de feedback et la mise en production du code.

Github Copilot enfin disponible dans Xcode

Longtemps limité à Visual Studio Code, GitHub Copilot s’ouvre désormais aux utilisateurs de l’environnement Xcode d’Apple, une étape qui marque l’objectif de GitHub de rendre Copilot accessible sur toutes les plateformes, qu’il s’agisse de JetBrains, du terminal, ou désormais Xcode. Les développeurs iOS et macOS peuvent ainsi bénéficier de l’assistance en code alimentée par l’IA directement dans leur IDE.

Copilot prend déjà en charge les langages préférés d’Apple, Swift et Objective-C, ce qui n’est pas une surprise. Copilot, comme sur les autres plateformes, proposera des suggestions multi-lignes lorsqu’il le pourra et les utilisateurs pourront bloquer les suggestions qui correspondent à du code public.

Tous les utilisateurs payants de Copilot, qu’il s’agisse de plans individuels, professionnels ou d’entreprise, auront accès à cette version bêta publique dès maintenant. Pour commencer , il suffit d’installer l’extension Copilot pour Xcode.

Une intégration dans Stack Overflow

Pour élargir davantage sa portée, GitHub renforce son intégration avec Stack Overflow, une plateforme clé pour les développeurs. La nouvelle extension Stack Overflow pour Copilot permet aux utilisateurs d’accéder à des conseils et des solutions provenant de la communauté directement dans leur environnement de développement. Prashanth Chandrasekar, PDG de Stack Overflow, souligne que bien que l’IA facilite la création de code, elle ne remplace pas la richesse contextuelle que fournit la communauté. Cette extension garantit des informations techniques fiables, avec des sources vérifiées, pour répondre aux besoins des développeurs.

Avancées de l’IA « agentique » avec GitHub Copilot Workspaces

GitHub Copilot Workspaces, qui a attiré plus de 100 000 développeurs dans sa phase d’aperçu, reçoit d’importantes mises à jour, intégrant des fonctionnalités supplémentaires sur GitHub.com.

Les utilisateurs bénéficient désormais d’une interface native IA pour la gestion des pull requests, avec des suggestions et des corrections automatisées. Rodriguez compare cette interface à un orchestrateur pour les outils de développement alimentés par l’IA, permettant aux développeurs de passer aisément de l’idée à l’implémentation en interagissant par le langage naturel.

Spark: démocratiser le développement pour un milliard de créateurs

Enfin, GitHub a lancé Spark, un outil visant à démocratiser le développement de logiciels en le rendant accessible aux non-professionnels. Contrairement aux plateformes low-code traditionnelles, Spark se concentre sur la création d’applications personnelles pour encourager la créativité et l’innovation individuelle. Rodriguez a démontré la facilité d’utilisation de Spark en créant un jeu de mathématiques pour sa fille en cinq minutes. L’ambitieux objectif de GitHub est de permettre à un milliard de personnes de créer des logiciels d’ici 2030, exploitant ainsi le potentiel créatif de la population mondiale.

Les annonces de GitHub montrent clairement son engagement à transformer l’expérience de développement, avec une approche qui intègre l’IA de manière personnalisée et flexible. Avec des modèles multiples, des fonctionnalités de code multi-fichiers, des intégrations comme Stack Overflow et l’accessibilité étendue grâce à Spark, GitHub redéfinit les standards de l’industrie en matière d’assistance IA. Ces innovations ouvrent des perspectives prometteuses pour les développeurs et les utilisateurs non professionnels, permettant à chacun d’accéder à des outils performants pour créer et innover.

GitHub se positionne ainsi comme un acteur essentiel dans l’écosystème technologique, en constante adaptation aux besoins des développeurs et de la communauté mondiale.