OnePlus 13 : Un concentré de puissance et d’innovation à un prix compétitif

Si vous choisissez vos smartphones en fonction de leurs caractéristiques techniques plutôt que de la marque ou de la couleur des bulles de texte, le OnePlus 13 devrait vous intéresser.

Selon une source sur le réseau social chinois Weibo, le OnePlus 13 remplacera le capteur d’empreintes digitales optique utilisé sur le OnePlus 12 par un capteur ultrasonique, analogue à celui du Galaxy S24 Ultra de Samsung et du Pixel 9 Pro de Google. Plus rapide, plus précis et plus sûr, ce capteur fonctionne même avec les doigts humides ou sales.

Le OnePlus 13 sera bientôt lancé en Chine, et la même source sur Weibo affirme que le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera 5 299 CNY, soit une augmentation de 10,4 % par rapport au prix du OnePlus 12 (4 799 CNY pour la même configuration).

Si une telle augmentation de prix était appliquée à la version française du smartphone lors de son lancement l’année prochaine, le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûterait environ 1 070 euros, et le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage 1 215 euros. Un prix qui resterait toutefois très compétitif.

OnePlus 13, des caractéristiques techniques impressionnantes

Les dernières rumeurs font état d’un écran OLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le OnePlus 13. Sous le capot, on trouverait le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 4 (rebaptisé Snapdragon Extreme Edition) et une nouvelle configuration avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Le système de caméra arrière comprendrait un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Le OnePlus 13 serait également équipé d’une énorme batterie de 6000 mAh avec charge filaire de 100 W et charge rapide sans fil de 50 W, ainsi que d’une charge sans fil magnétique. Certifié IP68/69 pour la résistance à la poussière et à l’eau, il témoigne de l’engagement de OnePlus envers la qualité et la durabilité.

En résumé, le OnePlus 13 s’annonce comme un smartphone puissant et innovant, avec des caractéristiques haut de gamme à un prix qui devrait rester attractif. Il faudra attendre son lancement officiel pour confirmer ces informations et découvrir toutes ses fonctionnalités.