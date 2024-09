Apple misera sur l’IA et le contrôle gestuel pour son futur HomePod avec écran

Apple ne cesse d’innover dans le domaine de la maison connectée, et cette fois-ci, il semblerait que la firme de Cupertino prépare un nouvel appareil connecté, analogue au HomePod, mais doté d’un écran. Découvert il y a quelques mois dans des lignes de code Apple sous le nom de « HomeAccessory », cet appareil devrait concurrencer directement le Amazon Echo Show 10 ou le Google Nest Hub Max.

Contrairement au HomePod qui se contrôle principalement par la voix, le nouvel appareil d’Apple offrira un écran interactif pour afficher des informations et permettre une navigation plus intuitive. Une évolution bienvenue à l’heure où de nombreux utilisateurs sont de plus en plus réticents à l’idée de communiquer uniquement par la voix avec leurs appareils.

Selon des sources internes à 9to5Mac, l’appareil « Home Accessory » porte le nom de code interne J490 et sera équipé du tout dernier processeur A18 d’Apple, le même que celui qui équipe l’iPhone 16. Cela laisse présager l’arrivée de fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées, similaires à celles de l’Apple Intelligence, sur cet appareil domotique.

Un design soigné et des fonctionnalités innovantes

L’écran du nouvel appareil HomePod sera carré, ce qui devrait lui conférer une esthétique plus agréable que celle du Google Nest Hub Max ou de l’Amazon Echo Show 10, qui ressemblent essentiellement à des tablettes épaisses fixées à un haut-parleur.

Cependant, un écran carré peut être idéal pour afficher du contenu Instagram, mais il ne sera peut-être pas très adapté à ses prétendues applications et à la consommation de médias. Apple a d’autres projets pour la fenêtre sur le monde du nouveau HomePod ou de l’appareil « Home Accessory ». Il sera, par exemple, utilisé pour afficher des cadrans d’horloge dans le style d’une Apple TV et prendra en charge Apple AirPlay pour accepter les flux multimédias provenant d’autres appareils.

Les utilisateurs pourront apparemment le contrôler avec de nombreuses options d’entrée, car, outre la voix et la navigation à l’écran, il serait également géré par des gestes, ce qui sera sans aucun doute utile lorsqu’il sera utilisé pour afficher des recettes et essayer de le toucher avec des doigts gras.

Il va sans dire que cela présuppose la présence d’une caméra qui reconnaîtra lesdits gestes de contrôle, et les informateurs révèlent en effet que Apple y installera une caméra FaceTime pour les appels vidéo, qui servira également de détecteur de gestes.

Personnalisation et disponibilité de ce nouvel HomePod

L’appareil Home Accessory prendra en charge plusieurs utilisateurs et adaptera ses paramètres à chacun d’entre eux. Le nouvel appareil domotique connecté d’Apple avec écran devrait être lancé après février 2025, mais le prix reste un mystère.

Étant donné l’ajout de l’écran et de la caméra, il sera certainement beaucoup plus cher que le HomePod, vendu à 349 euros.