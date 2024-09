Strava Modification Rapide : Gérez et partagez vos données d’entraînement en un clin d’œil !

Nous sommes tous passés par là : après une grosse course, avant de prendre une douche ou de s’asseoir, vous devez tâtonner avec l’application d’entraînement de votre choix pour vous assurer qu’elle a été suivie correctement. Comme les informations de votre meilleure montre de course à pied sont souvent enregistrées automatiquement dans Strava, vous voudrez peut-être ouvrir l’application et cacher rapidement votre position ou votre itinéraire de course habituel aux regards indiscrets.

En effet, l’incontournable application de suivi d’activité physique, Strava, vient d’annoncer une nouveauté qui devrait ravir ses utilisateurs : la fonctionnalité « Modification Rapide ».

Fini les manipulations fastidieuses après votre séance de sport ! Dès que vous ouvrez l’application Strava après un entraînement, le menu Modification Rapide s’affiche, vous permettant de gérer rapidement la visibilité de vos données. En seulement deux clics, vous pouvez désormais choisir de partager ou de masquer des détails spécifiques, comme l’heure de début, l’allure, la puissance, les calories brûlées ou la fréquence cardiaque. Vous pouvez même décider de masquer le tracé de votre parcours pour des raisons de sécurité.

« Chaque téléchargement d’activité offre aux athlètes de Strava l’opportunité de personnaliser l’histoire qui accompagne leur effort. La Modification Rapide donne à nos utilisateurs le pouvoir de facilement ajuster ce qu’ils partagent et la manière dont ils interagissent avec leur communauté », a déclaré Zipporah Allen, directrice commerciale de Strava.

Modification Rapide vous permet également de personnaliser les titres de vos activités pour ajouter une touche personnelle à votre flux. Vous pouvez désormais nommer vos courses et vos sorties vélo de manière à refléter vos impressions sur chaque entraînement. Selon Strava, ces titres personnalisés favorisent l’engagement entre les utilisateurs.

Strava améliore l’expérience utilisateur

Pour une personnalisation encore plus poussée, vous pouvez accéder au menu « Édition avancée » depuis l’écran Modification Rapide. Vous pourrez alors ajouter des notes privées, modifier le type d’activité ou choisir un style de carte différent.

La nouvelle fonctionnalité Modification Rapide, bien que simple, améliore considérablement l’ergonomie de l’application et simplifie le partage des données. C’est un signe fort de l’engagement continu de Strava à offrir une expérience utilisateur conviviale, en particulier en ce qui concerne les aspects sociaux de la plateforme.

Avec Modification Rapide, Strava vous donne les clés pour maîtriser vos données et les partager comme bon vous semble. Une excellente nouvelle pour tous les sportifs connectés !