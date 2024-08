YouTube simplifie le partage de chaînes avec des QR codes intégrés

YouTube est déjà une plateforme populaire pour le partage de contenu vidéo intéressant, divertissant et engageant. Avec l’ introduction des QR codes, le partage de vidéos a atteint un nouveau niveau de commodité et de simplicité.

Google a annoncé que n’importe qui sur YouTube, qu’il s’agisse d’un créateur ou d’un simple spectateur, peut partager le lien de sa chaîne à l’aide d’un QR code. Il était déjà possible de le faire à l’aide d’un outil externe, mais il est désormais possible de le faire d’un simple clic dans l’application officielle.

Presque tous les liens peuvent être intégrés dans les QR codes que vous voyez tous les jours sur les boîtes de produits, les publicités, les autocollants, etc. D’autres personnes peuvent scanner ces codes à l’aide de l’application caméra intégrée à leur appareil pour visiter le lien sous-jacent, qui, dans le cas de YouTube, est un lien vers une chaîne.

Il n’existe pas encore d’option permettant de générer des codes QR pour des vidéos individuelles, mais vous pouvez le faire avec n’importe quel générateur de QR codes ou avec le navigateur Web Chrome.

Pour trouver le QR code de votre chaîne, ouvrez l’application mobile YouTube pour iOS ou Android et sélectionnez l’onglet « Vous » en bas, puis « Partager la chaîne » sous votre pseudo en haut (vous devrez peut-être glisser vers la gauche pour faire apparaître l’option), et sélectionnez « QR Code ». Cette opération fait apparaître le QR code de votre chaîne. Un ami peut alors scanner le code à l’aide de l’appareil photo de son appareil pour visiter votre chaîne. Vous avez également la possibilité d’enregistrer le QR code dans votre pellicule de caméra sous forme d’image. Cela vous permet de partager facilement le QR code de votre chaîne avec un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux.

Générez des QR code facilement sur YouTube

Vous pouvez également générer un QR code pour la chaîne de quelqu’un d’autre. Ouvrez l’application YouTube, appuyez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit, puis choisissez Partager > QR code.

Vous pouvez numériser des QR codes sur presque tous les appareils dotés d’un appareil photo, y compris Android, iOS et Windows 11. Sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez scanner des QR codes à l’aide de l’application Appareil photo intégrée et du Centre de contrôle. Les propriétaires d’appareils iOS et Android peuvent également utiliser Chrome pour scanner des QR codes.