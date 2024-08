Accueil » OnePlus 13 : Batterie 6 000 mAh et charge rapide pour une autonomie inégalée

OnePlus 13 : Batterie 6 000 mAh et charge rapide pour une autonomie inégalée

OnePlus 13 : Batterie 6 000 mAh et charge rapide pour une autonomie inégalée

Le prochain OnePlus 13 suscite déjà beaucoup d’enthousiasme, notamment grâce aux récentes fuites qui annoncent une batterie massive de 6 000 mAh. Cette impressionnante capacité marque une première dans la gamme OnePlus et pourrait bien redéfinir les standards de la marque en matière d’autonomie.

Malgré l’augmentation notable de la capacité de la batterie, les vitesses de charge resteront apparemment identiques à celles du OnePlus 12, avec une charge filaire de 100W et une charge sans fil de 50W. Bien que ces vitesses n’évoluent pas, la plus grande capacité de la batterie devrait se traduire par une meilleure autonomie, ce qui est particulièrement important avec la possible intégration du chipset Snapdragon 8 Gen 4, connu pour sa consommation d’énergie élevée.

Il est prévu que le OnePlus 13 puisse atteindre une charge complète en environ 30 à 40 minutes grâce à sa charge filaire de 100W, en se basant sur les performances du OnePlus 12. Cependant, ces estimations restent théoriques et dépendront des optimisations qu’OnePlus apportera à ce nouveau modèle.

Autres améliorations techniques du OnePlus 13

Au-delà de la batterie, d’autres améliorations intéressantes sont à prévoir. Le OnePlus 13 pourrait adopter un capteur d’empreintes digitales ultrasonique, offrant une meilleure précision et une utilisation plus fluide, ce qui représenterait un changement significatif par rapport aux modèles précédents de la série.

Côté photographie, les rumeurs indiquent que le OnePlus 13 conservera le capteur LYT808 du OnePlus 12, réputé pour sa qualité d’image exceptionnelle. Ce capteur principal serait accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels, promettant ainsi une expérience photographique polyvalente et de haute qualité.

Date de lancement et disponibilité

Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été confirmée, on s’attend à ce que le OnePlus 13 soit lancé en Chine dès décembre, avec une sortie mondiale prévue en janvier, si l’on se base sur les précédentes sorties de la marque.

En résumé, le OnePlus 13 s’annonce comme une mise à jour majeure, surtout en termes de capacité de batterie, tout en conservant des vitesses de charge rapides et une performance photographique de haut niveau. Si ces fuites se confirment, les fans d’OnePlus pourront s’attendre à un appareil offrant une autonomie prolongée sans sacrifier la performance ou la vitesse de charge.