Apple Watch X : Grand écran, meilleure autonomie et suivi de santé avancé

La très attendue Apple Watch X, également connue sous le nom de Apple Watch 10, devrait apporter une série de changements et d’améliorations significatifs. Cette nouvelle version, qui devrait être lancée en même temps que l’iPhone 16 en septembre, promet d’offrir une expérience utilisateur améliorée grâce à un écran plus grand, une meilleure autonomie de la batterie et des fonctions de santé innovantes.

La vidéo ci-dessous de Matt Talks Tech nous donne plus de détails sur la nouvelle Apple Watch.

L’Apple Watch X présentera un changement de design notable, avec des tailles d’écran plus grandes de 45 mm et 49 mm. Cette augmentation de taille contribue à une sensation plus robuste et substantielle au poignet. La montre devrait être légèrement plus haute et plus épaisse que ses prédécesseurs, ce qui renforce sa présence générale.

Apple devrait proposer la montre dans différents matériaux, dont l’aluminium classique et le titane haut de gamme, afin de répondre aux différentes préférences et aux différents budgets.

Une qualité d’affichage époustouflante

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Apple Watch X sera son impressionnant écran. La montre sera équipée d’un écran LTPO OLED avancé, offrant une luminosité et une clarté exceptionnelles.

Avec une potentielle luminosité de 2 000 nits, et pouvant atteindre 3 000 nits, l’écran assurera une excellente visibilité, même en plein soleil. La haute résolution de 326 ppp (pixels par pouce) garantit des images nettes et détaillées, améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur.

L’autonomie de la batterie est une préoccupation commune aux utilisateurs de smartwatches, et Apple entend y remédier avec l’Apple Watch X. La montre devrait offrir une meilleure autonomie, pouvant aller jusqu’à 36 heures avec une seule charge. Cette amélioration significative est rendue possible par l’inclusion d’une batterie plus grande, qui s’adapte parfaitement à la taille accrue de la montre. Grâce à cette amélioration, les utilisateurs peuvent profiter de leur montre pendant de longues périodes sans avoir à la recharger fréquemment, ce qui la rend plus pratique pour une utilisation quotidienne.

Suivi avancé de la santé

Apple a toujours été à la pointe de l’intégration de fonctions de santé dans ses smartwatches, et l’Apple Watch X va encore plus loin. La montre introduira un capteur de tension artérielle, permettant aux utilisateurs de surveiller leur tension artérielle de manière pratique à partir de leur poignet. En outre, la montre sera dotée de fonctions améliorées de surveillance du sommeil, offrant aux utilisateurs des informations précieuses sur leurs habitudes et la qualité de leur sommeil.

Bien que la montre ne comprenne pas encore de capteur de glucose ou de diabète, l’ajout de ces nouvelles fonctions de santé fait de l’Apple Watch X un appareil de surveillance de la santé plus complet.

Performances et connectivité puissantes

Sous le capot, l’Apple Watch X sera équipée d’un chipset S10, garantissant des performances fluides et réactives. La montre sera dotée d’un espace de stockage de 64 Go, offrant suffisamment d’espace pour les applications, la musique et les autres médias. Les options de connectivité seront nombreuses : bande ultra-large U2, Bluetooth 5.3, connectivité 4G et Wi-Fi 6E, pour que les utilisateurs restent connectés où qu’ils aillent.

La montre sera également étanche jusqu’à 50 m et résistante à la poussière IP6X, ce qui la rendra adaptée à diverses activités et environnements. En outre, l’inclusion d’un port de charge USB-C permettra une recharge plus rapide et plus pratique.

Prix et disponibilité de l’Apple Watch X

L’Apple Watch X sera disponible en deux tailles et deux options de connectivité. Le modèle de 45 mm serait proposé au prix de 459 dollars pour la version standard et de 559 dollars pour la version cellulaire. Le modèle plus grand de 49 mm coûtera 499 dollars pour la version standard et 599 dollars pour la version cellulaire.

La montre devrait être annoncée entre le début et la mi-septembre, et sera probablement disponible à la fin du mois de septembre.

L’Apple Watch X représente une évolution significative de la gamme Apple Watch, offrant une série de fonctionnalités et de performances améliorées. Avec son écran plus grand, sa batterie plus longue, ses capacités avancées de suivi de la santé et ses puissantes options de connectivité, l’Apple Watch X est prête à être un choix convaincant pour les nouveaux utilisateurs de l’Apple Watch comme pour les anciens. À l’approche du lancement, l’engouement pour cette smartwatch très attendue ne cesse de croître.