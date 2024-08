Galaxy S24 FE : Lancement imminent confirmé par la certification Bluetooth

Le Samsung Galaxy S24 FE, sans doute l’un des smartphones les plus attendus de l’année, revient sur le devant de la scène. Après plusieurs mois de fuites et de rapports dévoilant ses secrets, le lancement de cet appareil semble se rapprocher à grands pas.

La variante américaine du Samsung Galaxy S24 FE vient de faire son apparition sur le site de certification Bluetooth SIG. Bien que la liste ne révèle que peu de détails — à savoir le nom Galaxy S24 FE et le numéro de modèle SM-S721U — cette apparition est un signe positif suggérant que le lancement est imminent, probablement dans les prochains mois.

Plus spécifiquement, une rumeur récente laisse entendre que le Galaxy S24 FE pourrait être lancé en octobre, tout comme son prédécesseur, le Galaxy S23 FE. Cependant, ce n’est pas tout : une fuite majeure survenue plus tôt ce mois-ci a pratiquement dévoilé toutes les caractéristiques du prochain modèle Fan Edition de Samsung.

Écran, performances et IA : ce que nous réserve le Galaxy S24 FE

Tout d’abord, il est prévu que ce nouveau modèle augmente la taille de l’écran, passant de 6,4 pouces à 6,7 pouces. De plus, la luminosité de l’écran pourrait bénéficier d’une amélioration significative, passant de 1400 nits à 1900 nits, ce qui offrirait une meilleure visibilité même en plein soleil.

En ce qui concerne les performances, le Galaxy S24 FE devrait être équipé soit d’un processeur Exynos 2400, soit du Snapdragon 8 Gen 3, en fonction des régions. Cette stratégie est courante chez Samsung, qui adapte souvent les spécifications de ses appareils en fonction des marchés.

Une configuration photo performante et des fonctionnalités IA avancées

Le smartphone devrait également être doté d’un triple capteur photo à l’arrière, comprenant des capteurs de 50 mégapixels, 12 mégapixels, et 8 mégapixels, analogue à ce que l’on a vu sur le Galaxy S23 FE. De plus, l’intelligence artificielle, via la suite Galaxy AI de Samsung, jouera un rôle clé dans l’amélioration de la qualité des photos, de la gestion de la batterie et des performances globales de l’appareil.

Un prix compétitif pour un smartphone premium

Le Galaxy S24 FE devrait être proposé à un prix compris entre 599 et 699 dollars. Pour référence, le Galaxy S23 FE est actuellement vendu autour de 600 dollars pour la version de base avec 128 Go de stockage, tandis que le Galaxy S24 démarre à 800 dollars pour la même capacité de stockage.

Avec toutes ces informations et les nombreuses fuites qui entourent ce nouveau modèle, le Galaxy S24 FE s’annonce comme une option idéale pour ceux qui recherchent une expérience premium Galaxy sans avoir à dépenser une fortune. Si vous êtes dans cette situation, il pourrait être judicieux de patienter encore un peu pour profiter de ce nouveau modèle.