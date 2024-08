Accueil » Fuites récentes : OPPO Find X8 Ultra et vivo X200 en avant-première

Fuites récentes : OPPO Find X8 Ultra et vivo X200 en avant-première

Nous sommes maintenant dans la deuxième moitié de l’année, et les fuites concernant les futurs smartphones haut de gamme se multiplient. Récemment, une source bien connue a publié des images qui pourraient dévoiler l’apparence de ces nouveaux modèles.

Digital Chat Station a partagé des schémas illustrant plusieurs smartphones phares à venir de différents fabricants chinois. Parmi ces dessins, on retrouve ce qui semble être les OPPO Find X8 Ultra et la série vivo X200.

Les images dévoilées par Digital Chat Station montrent des indices suggérant fortement que ces appareils sont bien ceux attendus. Le logo Hasselblad ainsi que le curseur d’alerte visibles sur l’un des appareils confirment que nous avons probablement affaire au Find X8 Ultra. De l’autre côté, le logo central sur le téléphone vivo est très similaire à celui de ZEISS, souvent utilisé sur les appareils de la série vivo X.

En plus de ces images, Digital Chat Station a également partagé une photo montrant quatre smartphones haut de gamme à venir, tous équipés du futur processeur Snapdragon 8 Gen 4. Selon les spéculations, ces smartphones proviendraient des sous-marques Redmi, Realme, Iqoo et OnePlus. Cependant, certains fans ont émis l’hypothèse que les deux dernières marques pourraient être inversées, notamment en raison de l’absence de curseur d’alerte sur le quatrième téléphone, ce qui pourrait correspondre davantage à un appareil Realme.

Quoi qu’il en soit, ces images soulignent la tendance des fabricants chinois à innover rapidement, notamment dans la conception des modules de caméra. Iqoo, par exemple, est réputé pour ses modules caméra de forme carrée, ce qui pourrait correspondre au troisième téléphone de l’image.

Lancement prévu pour l’automne des OPPO Find X8 Ultra et vivo X200

Du côté des processeurs, Qualcomm et MediaTek devraient lancer leurs prochains modèles de puces haut de gamme dès le mois d’octobre. Selon Digital Chat Station, plusieurs constructeurs prévoient de sortir leurs nouveaux modèles alimentés par ces processeurs entre octobre et novembre. Parmi eux, on attend particulièrement les Redmi K80, vivo X200, OPPO Find X8, Xiaomi 15, Iqoo 13, OnePlus 13, Realme GT7 Pro, ainsi que les HONOR Magic 7.

Cependant, la disponibilité mondiale de ces modèles reste incertaine. Si ces smartphones seront lancés en premier lieu en Chine, il est possible que certains d’entre eux n’arrivent sur les marchés internationaux que quelques mois plus tard.

En conclusion, cette fin d’année s’annonce riche en nouveautés pour les amateurs de smartphones haut de gamme, avec des appareils prometteurs qui devraient repousser encore un peu plus les limites de la technologie mobile.