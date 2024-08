Google Pixel : Le mode Astrophotographie bientôt activable manuellement

Les smartphones Pixel de Google ont toujours été à la pointe de la photographie sur smartphone, et leur mode Astrophotographie a changé la donne, permettant aux utilisateurs de capturer des images époustouflantes du ciel nocturne. Cependant, jusqu’à récemment, ce mode ne se déclenchait qu’automatiquement, laissant peu de contrôle aux utilisateurs. Mais tout cela est en train de changer.

En effet, accéder à ce mode nécessite d’activer d’abord la fonction Vision de nuit. Cette contrainte pourrait bientôt disparaître grâce à une mise à jour future de l’application Pixel Camera.

Selon des informations non officielles provenant du canal Google News sur Telegram, il serait bientôt possible d’activer manuellement le mode Astrophotographie sur les smartphones Pixel. D’après ces découvertes, cette fonctionnalité devrait être disponible avec la version 9.5.118 de l’application Pixel Camera.

Comment activer le mode Astrophotographie sur les Pixel ?

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs devront accéder au menu des paramètres rapides de Vision de nuit et activer l’option Astrophotographie. Il est également possible de passer rapidement d’un mode à l’autre en déplaçant le curseur de « Auto » à « Astro » au sein de Vision de nuit. Ce mode est représenté par une icône en forme de croissant de lune avec un signe plus, ce qui facilitera grandement son activation.

Une fois le mode activé, le déclencheur lance un compte à rebours de cinq secondes, ce qui permet à l’utilisateur de placer son téléphone de manière stable avant que l’appareil ne commence à prendre des photos en pose longue du ciel nocturne. Le processus de capture dure environ quatre minutes. Le traitement de l’image finale peut prendre un certain temps, en fonction de l’âge du téléphone et de la durée d’exposition.

Ajustements possibles

Selon Android Authority, les utilisateurs pourront modifier le compte à rebours pour le réduire à 3 secondes ou l’augmenter à 10 secondes. Il est également possible de désactiver complètement ce délai. En revanche, il ne semble pas possible de raccourcir ou de prolonger la durée de la prise de vue, fixée à 4 minutes.

Il est important de rappeler que même avec le mode Astrophotographie, les conditions d’éclairage doivent être optimales pour obtenir une photo réussie du ciel étoilé. Ce mode est performant, mais il ne fait pas de miracles.

Officiellement, cette mise à jour n’est pas encore disponible pour le grand public, mais il est possible de l’obtenir officieusement. Les utilisateurs peuvent en effet télécharger et installer manuellement le fichier APK de la version 9.5.118 de l’application Pixel Camera sur leur smartphone Pixel. Cette installation permet également d’accéder à des outils vidéo supplémentaires et à des fonctionnalités exclusives du Pixel 8 Pro, telles que les Pro Controls pour ajuster le système de caméra arrière. Pour les autres, il est préférable d’attendre la sortie officielle sur le Play Store.