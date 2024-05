Enquête : Seuls 1 % à 7 % utilisent quotidiennement ChatGPT malgré sa popularité

Les produits d’IA générative, comme ChatGPT, font régulièrement la une des médias. Cependant, selon une nouvelle étude, peu de personnes en font une utilisation régulière.

Réalisée par le Reuters Institute et l’Université d’Oxford, cette enquête a impliqué 6 000 répondants provenant des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Danemark, du Japon et d’Argentine.

Les chercheurs ont découvert que ChatGPT d’OpenAI est l’outil d’IA générative le plus utilisé, surpassant de 2 à 3 fois les produits concurrents comme Google Gemini et Microsoft Copilot.

Malgré l’engouement médiatique des 18 derniers mois, l’utilisation quotidienne de ChatGPT reste marginale : seulement 1 % des personnes interrogées l’utilisent quotidiennement au Japon, 2 % en France et au Royaume-Uni, et 7 % aux États-Unis. L’étude révèle également que 19 % à 30 % des répondants n’ont même jamais entendu parler des outils d’IA générative les plus populaires. Bien que beaucoup aient essayé au moins un produit d’IA générative, seule une minorité en fait une utilisation régulière pour diverses tâches.

Les jeunes en première ligne de ChatGPT

Sans surprise, ce sont les jeunes qui sont les plus enclins à utiliser régulièrement les outils d’IA générative. Selon l’étude, 56 % des 18-24 ans ont utilisé ChatGPT au moins une fois, contre seulement 16 % des personnes âgées de 55 ans et plus. Environ 24 % des répondants ont utilisé des outils d’IA générative pour obtenir des informations, tandis que 28 % les ont utilisés pour créer divers types de médias, y compris du texte, de l’audio, du code, des images et des vidéos.

Les chercheurs concluent que l’avenir de l’utilisation de l’IA générative sera en partie motivé par l’adoption de ces outils autonomes, mais surtout par l’intégration croissante de fonctionnalités d’IA générative dans des produits professionnels et des plateformes déjà largement utilisées, comme les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Cela est illustré par les récentes annonces de l’intégration de l’IA générative dans Google Recherche.

Une perception publique encore indécise

L’étude note que le public reste incertain quant aux impacts de l’IA générative sur leur vie et sur la société. Cette incertitude est compréhensible, étant donné que beaucoup ne connaissent pas ces produits et que peu en ont une expérience fréquente. Cependant, les jeunes et les personnes ayant un niveau d’éducation formelle plus élevé, qui sont aussi plus susceptibles d’avoir utilisé l’IA générative, se montrent généralement plus positifs envers cette technologie en rapide évolution.