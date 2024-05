iPhone 16 : Un lancement précoce en Corée du Sud pour concurrencer Samsung

Apple se trouve actuellement dans une position délicate. L’entreprise éprouve des difficultés en Chine et peine à rattraper son retard dans le domaine de l’intelligence artificielle. De plus, les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 16 ne serait qu’une légère amélioration par rapport à l’iPhone 15 n’arrangent pas la situation.

Dans ce contexte, Apple envisage de capitaliser sur la popularité de ses smartphones en Corée du Sud pour défier la domination de Samsung sur son propre territoire.

Traditionnellement, les nouveaux iPhone sont lancés par vagues dans différents pays, et la Corée du Sud ne fait généralement pas partie du premier lot de pays. Une des raisons à cela est que les produits électroniques doivent être certifiés par la National Radio Research Agency avant leur sortie en Corée, ce qui augmente le risque de fuite des spécifications des appareils. Apple, connue pour son souci de secret, préfère éviter ce risque.

Cependant, cette année pourrait marquer un changement dans la stratégie d’Apple.

Selon ETNews, pour la première fois depuis 2009, les acheteurs en Corée du Sud pourraient être parmi les premiers à obtenir l’iPhone 16. Cette information provient des opérateurs coréens qui n’ont pas nié la rumeur, bien qu’ils ne confirment pas ouvertement que la Corée du Sud fait partie des marchés où l’iPhone 16 sera d’abord lancé.

Un lancement anticipé en septembre pour l’iPhone 16

Le rapport suggère également que l’iPhone 16 pourrait être lancé entre début et mi-septembre. À titre de comparaison, l’iPhone 15 a été lancé le 13 octobre en Corée du Sud, plusieurs semaines après le début des ventes dans les principaux marchés le 22 septembre.

Apple souhaite renforcer sa domination sur le marché, et avec des rapports indiquant que les jeunes en Corée du Sud préfèrent les iPhone aux smartphones Galaxy, cette stratégie pourrait aider à séduire ceux qui pourraient autrement revenir vers Samsung en raison de son accent sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Une concurrence serrée avec Samsung

L’iPhone 15 a connu un succès immense en Corée du Sud lors de son lancement, mais le Galaxy S24 de Samsung a également très bien performé. Les données montrent que le dernier flagship de Samsung a battu des records de précommandes dans plusieurs marchés, y compris son pays d’origine, surpassant le très populaire Galaxy S8.

Apple espère que la sortie anticipée de l’iPhone 16 en Corée du Sud aidera à maintenir et à renforcer sa position face à Samsung. En visant un lancement plus tôt, Apple pourrait capitaliser sur l’enthousiasme des consommateurs et potentiellement détourner l’attention des innovations en IA de Samsung.