Meizu 21 Note : L’adieu éblouissant de Meizu au marché des smartphones

Meizu est l’un des plus grands fabricants de smartphones en Chine. Cependant, l’entreprise a confirmé son intention de quitter le marché des smartphones et de se concentrer sur l’IA et tout ce qui s’y rapporte.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Meizu change d’orientation commerciale et réussisse, tout miser sur l’IA semble un peu extrême. Mais avant que Meizu ne mette un terme à ses activités dans le domaine des smartphones, l’entreprise a promis de lancer ses modèles phares annuels.

Après avoir présenté le Meizu 21 Pro en mars dernier, la marque chinoise revient avec un autre flagship, le Meizu 21 Note. Selon un nouveau teaser publié sur Weibo, comme la souligné The Tech Lookout, le nouveau smartphone sera officiellement présenté le 16 mai.

En plus de la date de dévoilement, Meizu a également révélé certaines des principales caractéristiques du smartphone. Par exemple, nous savons que le Meizu 21 Note sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm de la génération précédente, qui sera associé à une mémoire vive de 16 Go.

Une annonce inattendue du Meizu 21 Note

Le téléphone est également équipé d’un écran de 1.5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une énorme batterie d’une capacité de 5 500 mAh. Les précédents rapports affirment que le Meizu 21 Note sera équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels (capteur Sony IMX882) avec OIS (stabilisation optique de l’image), d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Enfin, le smartphone serait doté d’un dos en verre, d’une prise en charge NFC (Near Field Communications), de deux haut-parleurs et d’un indice de protection IP53. Aucun mot sur le prix ou la disponibilité pour l’instant, mais il s’agit d’une exclusivité chinoise.