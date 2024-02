L’IA transforme Google Maps en compagnon de conversation

Au cours des derniers mois, Google a lentement ajouté l’IA à tous ses services. Cela a commencé avec Bard, le chatbot IA de Google, et maintenant l’entreprise a étendu ses fonctionnalités d’IA à la recherche et, plus récemment, à Google Chrome.

Aujourd’hui, le géant des moteurs de recherche a annoncé qu’il intégrait l’IA dans son service Google Maps, très utilisé. Selon Google, la nouvelle fonction d’IA générative de Google Maps aidera les utilisateurs à trouver des lieux dans un style de conversation plus naturel.

Avec la dernière mise à jour de Google Maps, vous pouvez simplement demander l’endroit que vous souhaitez, même s’il est très spécifique. Google Maps utilisera les données de plus de 250 millions de lieux et les connaissances de plus de 300 millions de contributeurs pour vous fournir les bonnes informations.

Comment cela fonctionne-t-il ? Dans l’exemple montré par Google, vous pouvez simplement demander à Google Maps d’afficher « les lieux à l’ambiance vintage à SF » et il vous proposera des lieux pertinents tels que des magasins de disques vinyle, des magasins de vêtements, des marchés aux puces, ainsi que d’autres catégories de haut niveau. Le service permettra même de poser des questions complémentaires. Par exemple, vous pourrez demander « Que diriez-vous d’un déjeuner ? » et Maps vous indiquera les lieux qui correspondent à votre demande initiale.

Comme indiqué ci-dessus, pour l’instant, cette fonction n’est disponible que pour quelques membres actifs de la communauté Google Maps aux États-Unis, mais Google prévoit de la rendre accessible à tous très bientôt. En fait, dans son communiqué, Google indique qu’il ne s’agit que du « début de la façon dont [il] enrichit Maps avec l’IA générative ».