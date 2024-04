WhatsApp se réinvente avec des réactions à la Instagram

WhatsApp, plateforme de messagerie phare de Meta, est en constante évolution. Meta cherche à transformer cette application, initialement simple, en un outil révolutionnaire. Selon des rapports récents, WhatsApp emprunte désormais des fonctionnalités présentes sur Instagram.

Actuellement, lorsque vous voyez une mise à jour de Statut WhatsApp avec laquelle vous souhaitez interagir, vous pouvez soit rédiger une réponse, soit glisser vers le haut pour choisir parmi une petite gamme d’emojis. Instagram procède différemment : un simple bouton « J’aime » fait l’affaire et envoie un emoji cœur en réaction. Reconnaissant l’efficacité de cette approche, WhatsApp teste désormais une fonctionnalité analogue de bouton J’aime pour les mises à jour de Statut, visant à simplifier les interactions et à renforcer l’engagement des utilisateurs.

Repérée par AssembleDebug de TheSPAndroid dans la version bêta 2.24.8.6 de WhatsApp Android, et activée en bidouillant le code, la possibilité pour les utilisateurs de WhatsApp de réagir rapidement aux messages des autres avec un bouton « J’aime » dédié.

Dans sa forme actuelle, la fonctionnalité ne semble pas prête à être déployée de sitôt, puisqu’elle fait continuellement planter l’application, mais d’après la capture d’écran ci-dessous, l’interface utilisateur semble assez soignée.

L’intégration de fonctionnalités à la manière d’Instagram dans WhatsApp reflète la stratégie de Meta de unifier ses plateformes de réseaux sociaux et d’améliorer l’expérience utilisateur au sein de son écosystème. En empruntant des fonctionnalités réussies à Instagram, WhatsApp vise à fournir aux utilisateurs des moyens familiers et intuitifs d’interagir avec l’application. Ces mises à jour sont conçues pour faciliter la communication fluide et établir un engagement plus profond entre les utilisateurs.

WhatsApp devient un peu plus sociale

Cette Instagramisation de WhatsApp présente des avantages et des inconvénients. Cette fonctionnalité en particulier pourrait être utile, notamment pour réagir rapidement au flux constant de Statuts et de médias partagés. Cependant, elle brouille définitivement la frontière entre les deux applications sociales, et l’on peut se demander si Meta n’essaie pas d’écraser les différences entre les deux. Il s’agit de deux publics différents, et peut-être que l’intention est d’avoir des fonctionnalités identiques sur les deux applications afin de minimiser les frictions lors du passage de l’une à l’autre.

Quel que soit l’objectif final, nous devrons attendre de voir comment les utilisateurs réagiront une fois que la fonctionnalité sera officiellement disponible. Le nouveau bouton « cœur » sera-t-il souvent utilisé ? Ou bien ceux qui utilisent WhatsApp depuis des années s’en tiendront-ils à ce qu’ils font déjà, à savoir répondre simplement par un emoji ou un « LOL » lorsqu’ils aiment quelque chose.