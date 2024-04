Google Chats introduit Announcements : Révolutionnez la façon de rester informé

Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour Google Chats, nommée « Announcements », alignant ainsi sa plateforme de messagerie avec d’autres services populaires tels que ceux proposés par Meta, WhatsApp, et Telegram.

Cette fonctionnalité devrait faciliter la diffusion d’informations de la part des administrateurs, modérateurs, créateurs de contenu et célébrités, permettant à leur audience de recevoir des mises à jour et des nouveautés en temps réel.

L’introduction des Announcements dans Google Chats vise à offrir une méthode plus efficace et directe pour que les fans et abonnés puissent rester informés. Contrairement aux canaux de diffusion classiques, qui peuvent souffrir de surcharge d’informations ou de pertes de messages importants dans des conversations de groupe, les « Announcements » garantiront que les messages soient faciles à retrouver et exempts de discussions superflues.

Le concept s’inspire de fonctionnalités existantes sur les plateformes de Meta, telles que les canaux de WhatsApp, les chaînes d’Instagram, et les chaînes Telegram, qui limitent la publication d’annonces à certaines personnes autorisées comme les créateurs, administrateurs, ou comptes désignés.

Ainsi, pour recevoir les mises à jour et les nouvelles informations via Google Chats, les utilisateurs devront s’abonner, rejoindre ou suivre les Annonces spécifiques.

Google Chat évolue continuellement

Google Chat, déjà reconnu comme un service de communication efficace de Google, évolue continuellement. Initialement conçu pour les équipes et les entreprises, il est désormais accessible à tous et intègre diverses fonctionnalités, telles que les espaces et les messages directs, avec une approche centrée sur l’écosystème Google. Parmi les nouveautés, on note l’intégration de la fonction « Smart Compose », qui, bien qu’elle ne soit pas basée sur l’IA, propose des textes prédictifs pour faciliter la rédaction des messages.

Avec l’ajout de la fonctionnalité Announcements, Google Chats entend renforcer sa position parmi les applications de messagerie de Google, telles que Google Messages et Gmail, en proposant un moyen organisé de diffuser des nouvelles ou mises à jour importantes à des personnes ou groupes spécifiques, similaire aux canaux de diffusion de Meta.